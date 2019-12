Thanh tra kết luận Giám đốc NHNN Phú Yên ưu ái nữ nhân viên

Công an đang điều tra thì dừng lại vì thanh tra Ngày 19-12, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho hay cơ quan này đang xin ý kiến thường trực Tỉnh ủy để xem xét có phục hồi giải quyết tin báo về tội phạm xảy ra tại NHNN chi nhánh Phú Yên hay không. Theo lãnh đạo Công an Phú Yên, giữa tháng 1-2019, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an tỉnh tiếp nhận tin báo vụ việc tiêu cực, tham nhũng của lãnh đạo NHNN chi nhánh Phú Yên do VKSND tỉnh này chuyển đến. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định phân công, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã tiến hành làm việc, yêu cầu NHNN chi nhánh Phú Yên cung cấp các tài liệu liên quan phục vụ xác minh theo trình tự thủ tục tố tụng hình sự. Tuy nhiên, cuối tháng 1-2019, NHNN Việt Nam có công văn gửi Công an tỉnh Phú Yên thông báo NHNN cũng nhận được đơn tố cáo vụ việc trên và đang giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo. NHNN Việt Nam đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh. Khi có kết quả xác minh, NHNN sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Trước tình hình đó, giữa tháng 2-2019, liên ngành tư pháp tỉnh Phú Yên gồm cơ quan CSĐT Công an tỉnh, VKSND tỉnh họp bàn nhận thấy một vụ việc do hai cơ quan thụ lý giải quyết nên thống nhất tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm xảy ra tại NHNN chi nhánh Phú Yên để NHNN Việt Nam thụ lý giải quyết theo Luật Tố cáo trước. Trả lời PLO lúc đó, trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho hay việc tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm xảy ra tại NHNN chi nhánh Phú Yên là để chờ kết quả của cơ quan Thanh tra- giám sát ngân hàng NHNN Việt Nam. Nếu kết luận thanh tra của NHNN không giải quyết được các nội dung tố cáo thì cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên sẽ xem xét phục hồi điều tra. Tuy nhiên, kết luận thanh tra của cơ quan Thanh tra - giám sát ngân hàng NHNN vừa ban hành không hề đề cập đến các nội dung tố cáo liên quan đến tham nhũng của lãnh đạo NHNN chi nhánh Phú Yên.