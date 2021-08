Ngày 22-8, UBND TP Dĩ An (Bình Dương) mới có văn bản siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16 bằng biện pháp mạnh “khóa chặt” tại 4 phường là vùng đỏ của địa phương này.



Phường Thuận Giao bắt đầu "khóa chặt" từ ngày hôm nay. Ảnh: LÊ ÁNH

Khác với 11 phường của thị xã Tân Uyên và TP Thuận An là thực hiện trong 15 ngày, tại 4 phường của TP Dĩ An gồm: Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa chỉ “khóa chặt” trong vòng 7 ngày .

Việc “khóa chăt” sẽ bắt đầu từ 6 giờ ngày 23-8. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân ai ở đâu ở yên đó.

Mọi hoạt động đều phải tạm ngưng, mọi người không ai được phép ra ngoài trưa lực lượng phòng chống dịch và các trường hợp đặc biệt khác. Lương thực, nước uống sẽ được chính quyền địa phương phân phát đến tận nơi cho người dân.

Bên cạnh đó, các địa phương phải chú ý bảo vệ chặt chẽ vùng xanh, không để dịch bệnh quay trở lại vùng xanh đã thiết lập.

Ngoài ra, ngành y tế cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, truy quét trong vòng 5 ngày để tách F0 ra khỏi cộng đồng.



Một con đường tại phường Bình Chuẩn ghi nhận vào sáng nay, mọi người đã ở yên trong nhà ngay sau khi có lệnh "khóa chặt". Ảnh: KD

Trong ngày hôm nay, 11 phường đã bị khóa chặt gồm: 7 phường của thị xã Tân Uyên (Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân hiệp) và 4 phường của TP Thuận An (Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa).

11 phường này có tổng cộng hơn 719.000 người. Theo tính toán của chính quyền tỉnh Bình Dương, một người dân sẽ được cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 50 ngàn/ngày (chưa tính gạo).

Tổng cộng, Bình Dương sẽ phải chi gần 540 tỉ đồng để mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cung cấp miễn phí cho hơn 719.000 người dân tại 11 phường bị “khóa chặt”.

Ngoài ra, gần 6.000 tấn gạo sẽ được cung cấp cho người dân ở những địa phương này. Số gạo này được lấy từ nguồn dự trữ Quốc gia phân bổ cho Bình Dương.