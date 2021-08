Ngày 25-8, 100 người cơ nhỡ sống ở gầm cầu, vỉa hè trên địa bàn quận 4 đã được đưa về điểm Trường THCS Nguyễn Huệ để khám sàng lọc, tiêm chủng vaccine phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Đây là một trong những sự khởi đầu và tiếp nối của hoạt động chăm sóc sức khỏe y tế lẫn đời sống an sinh đối với những người thuộc nhóm yếu thế trên địa bàn TP.HCM.

Nói tiếp nối là bởi từ những ngày giữa tháng 6, sau khi kết thúc đợt áp dụng Chỉ thị 16 cho quận Gò Vấp, một phần quận 12 rồi nâng lên áp dụng Chỉ thị 15 cho toàn TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã có chỉ đạo hệ thống MTTQ và đoàn thể chính trị các cấp xây dựng và triển khai công tác chăm lo an sinh cho người lang thang, cơ nhỡ.

Đến ngày 25-7, tại hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 7, người đứng đầu Đảng bộ TP một lần nữa nhấn mạnh “ở đâu còn người thiếu ăn, thiếu mặc là lỗi của bí thư, chủ tịch phường/xã ở đó”. Ngay lời kêu gọi “mong bà con ở lại TP để tiêm vaccine” vào ngày đầu tháng 8 cũng là đã chuẩn bị cả nguồn lực để chăm lo an sinh cho cả những người “kẹt lại ở Sài Gòn”…

Cũng trong những ngày tháng 6, rồi tháng 7 đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, lời kêu gọi chung sức, chung tay đóng góp của nhiều nhóm hảo tâm, từ thiện đã vọng lại. Đây đó đã bắt đầu những cuộc lên đường tìm đến trao tận tay người cơ nhỡ, bệnh tật… như một sự chung vai cùng chính quyền chăm lo cho đồng bào mình.

Nói khởi đầu là bởi ngay sau khi áp dụng Chỉ thị 16 nâng cao siết chặt giãn cách toàn TP, đã có không ít sự khó khăn xảy ra với nhiều nhóm thiện nguyện, làm chậm hoặc bỏ rơi công việc chung vai, san sẻ hoạt động trợ giúp an sinh. Do đó, sự có mặt, vào cuộc của các cơ quan chức năng lại càng phải khẩn thiết hơn, tất nhiên sẽ càng quá tải hơn.

Một thống kê sơ bộ bước đầu của Trung tâm hỗ trợ an sinh TP, có hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người thuộc nhóm yếu thế đã không/chưa thể tiếp cận được hệ thống cứu trợ an sinh xã hội chính thức. Và lỗ hổng này đã được chính các nhóm thiện nguyện, từ thiện, hảo tâm vốn được tổ chức tốt, chỉn chu lấp trống phần nào. Tuy nhiên, do áp dụng và tuân thủ theo các quy định siết chặt nên việc di chuyển, lưu thông hàng hóa cũng như tiếp cận đối tượng gần như bị tắc nghẽn, dẫn tới đối tượng đã yếu thế lại càng thêm thiệt thòi.

Thực tế này rất cần được tháo gỡ để sớm hỗ trợ an sinh cho bà con, san sẻ phần nào gánh nặng đang quá tải ở bộ phận chức năng.

Tập trung mọi nguồn lực để điều trị ca nặng, giảm số ca tử vong, đặt sinh mệnh sống còn của nhân dân lên trên tất cả. Phủ sóng tiêm chủng vaccine toàn dân để tạo miễn dịch cộng đồng, sớm quay lại trạng thái xã hội bình thường. Và nối dài tình cảm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện hiệu quả chính sách an sinh.

Không để lãng quên, bỏ rơi những phận đời đang lang thang nơi vỉa hè, góc phố. Chăm sóc họ từng bữa ăn, chỗ ngủ; chăm lo cho họ đầy đủ sức khỏe y tế, tiêm vaccine phòng dịch cũng là hành động thiết thực nói lên phẩm giá của một chính quyền.