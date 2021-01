Thi thể 2 cha con ôm nhau gần người vợ trọng thương ở nhà

Chiều 16-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và các phòng, nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang khám nghiệm, điều tra cái chết của hai cha con anh Võ Văn C. (38 tuổi, trú xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu).

Vợ của anh C. là chị Nguyễn Thị T. (37 tuổi, trú xã Quỳnh Hoa)- bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.



Người dân bàng hoàng, đau buồn trước sự việc vừa xảy ra ở gia đình anh C.

Sáng 16-1, người dân nghe mùi khét nên gọi vợ chồng anh C. nhưng không thấy trả lời, không thấy ra mở cửa. Người dân đã phá cửa vào nhà thì tá hỏa khi phát hiện chị T. bị ngất xỉu đang nằm trên nền nhà với nhiều vết thương ở người.

Kiểm tra trong nhà bếp, người dân tiếp tục phát hiện thi thể hai cha con anh C. trong tư thế ôm nhau.



Người dân đã gọi cứu thương đưa chị T. đi bệnh viện ở huyện Quỳnh Lưu cấp cứu và báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Hoa đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện vào cuộc điều tra.

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hoa cho biết, vợ chồng anh C. có ba người con, hai con đầu sinh đôi đang học lớp 6. Còn con út mới một tuổi bị tử vong cùng canh C.

Do bị thương quá nặng, chị T. đã được chuyển viện lên tuyến trên tiếp tục cấp cứu.

Có thông tin cho rằng, anh C. đang vợ nguy kịch rồi ôm con nhỏ mở bình gas tự thiêu. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hoa và công an cho biết, vụ việc đang được điều tra chưa lấy lời được lời khai của người vợ và chưa có kết luận.

Cơ quan công an đang nỗ lực điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.