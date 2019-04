Thi thể người đàn ông dạt vào bờ biển

Tối 24-4, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cùng chính quyền địa phương đang xác định danh tính, nhân thân thi thể người đàn ông đeo chuỗi hạt cườm ở tay dạt vào bờ biển.



Trên tay nạn nhân có đeo chuỗi hạt cườm.

Trước đó, khoảng 14 giờ 50 phút chiều 24-4, người dân ra bãi biển xã Diễn Trung (huyện Diễn Châu, Nghệ An) hốt hoảng khi phát hiện thi thể một người đàn ông đang trương phình dạt vào bờ.



Người dân đã báo với Công an xã và UBND xã Diễn Trung, Công an huyện Diễn Châu, Đồn Biên phòng Diễn Thành và đưa thi thể người đàn ông lên đất liền.

Người đàn ông này đã tử vong nhiều ngày trước, thi thể đang phân hủy, không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, quê quán. Trên tay người này có đeo chuỗi vòng cườm màu nâu đỏ, có khắc hình chúa Giê Su.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, lấy mẫu AND và đang thông báo ai là người thân nạn nhân trên liên hệ Công an huyện Diễn Châu để nhận thi thể và tiến hành các thủ tục liên quan.