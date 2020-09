Thiếu nữ và 20 người bị đưa sang Trung Quốc cấy bào thai

Chiều 16-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án 920N, bắt giữ hai phụ nữ có hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép để bán bào thai.



Uông Thị Trang và Uông Thị Mai tại cơ quan công an. Ảnh: THÙY ANH

Ba nghi can bị bắt giữ gồm Uông Thị Mai (27 tuổi, trú phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Uông Thị Trang (31 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).

Rạng sáng 16-9, Mai đưa một thiếu nữ (trú xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) ra Cao Bằng để đưa vượt sang Trung Quốc cấy phôi thai vào bụng để sau này bán con.

Tuy nhiên, khi Mai đang đưa thiếu nữ này lên xe khách ở Bến xe phía Đông TP Vinh thì bị Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Vinh chủ trì phối hợp với Công an xã Hưng Lộc, Công an phường Quán Bàu bắt quả tang. Thiếu nữ này được giải cứu an toàn.

Trong ngày, Ban chuyên án đã khám xét khẩn cấp chỗ ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trang. Công an thu giữ của Trang và Mai hai điện thoại di động và tang vật năm giấy chứng minh nhân dân, hai sổ hộ chiếu, nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đưa người trốn đi nước ngoài trái phép.

Trước đó, Công an TP Vinh nghi vấn Trang từng mai thai hộ ở Trung Quốc. Trang lập đường dây đưa các cô gái, phụ nữ sang Trung Quốc bán bào thai, mang thai hộ nên Công an TP Vinh xác lập chuyên án để điều tra.

Qua điều tra cho thấy, năm 2019, Trang cùng chồng là Lê Văn Sô (39 tuổi, quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để lao động. Vừa qua, Trang từ Trung Quốc trở về quê nhà lên Facebook, Zalo, Wechat... thành lập nhóm “Mth”, “Mang thai hộ”, “MTH7” để săn các cô gái. Trang cấu kết Mai và thuê Mai đi tìm và tuyển chọn những cô gái xinh đẹp, phụ nữ khỏe mạnh đang mang bầu để sang Trung Quốc chờ sinh con bán hoặc mang thai hộ.

Sau đó, Trang, Mai cùng một số đối tượng ở Hà Nội, Cao Bằng đưa các cô gái, phụ nữ sang Campuchia rồi vào Trung Quốc hoặc qua các đường tiểu ngạch ở Cao Bằng vào thẳng Trung Quốc. Khi đến Trung Quốc nếu phụ nữ đang mang thai thì chờ sinh con xong bán con. Hoặc cấy phôi thai rồi đưa về Việt Nam dưỡng thai sau đó quay trở lại Trung Quốc sinh và bàn giao con.

Mai và Trang được nhận tiền công 20 đến 30 triệu đồng/bào thai. Mỗi phụ nữ bán bào thai, bán con sẽ được từ 330 triệu đến 350 triệu đồng.

Trang và Mai khai nhận trong thời gian từ tháng 2-2020 đến nay, đường dây này đã tổ chức cho hơn 20 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc để mang thai hộ, hưởng lợi với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.