Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa: Sẽ nhân rộng mô hình ‘hiệp sĩ’

“Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm (CLB PCTP) ở Bình Dương là mô hình tiêu biểu, phát huy được hiệu quả trong công tác PCTP. Tới đây chúng tôi sẽ tham mưu Bộ Công an, thông báo cho các địa phương nhân rộng mô hình trên cả nước…”. Ngày 31-7, tại hội nghị sơ kết năm năm thực hiện “Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB PCTP” ở Bình Dương, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ Công an, phát biểu như trên.



Cánh tay nối dài của lực lượng công an…

Theo thống kê, hiện 91/91 xã, phường, thị trấn ở Bình Dương có CLB PCTP với hơn 2.600 thành viên tham gia.

Mô hình lúc đầu có tên là “hiệp sĩ’, đến năm 2013 UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 34/2013 quy định về “Tổ chức và hoạt động của CLB PCTP trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong tình hình mới” và CLB PCTP được chính danh, nhanh chóng phát huy hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo đó, CLB PCTP có cơ cấu tổ chức chặt chẽ hơn, gồm ban chủ nhiệm và hai đội gồm đội xung kích chống tội phạm và đội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chính quyền địa phương và lực lượng công an cũng thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục chính trị tư tưởng cho các thành viên trong CLB PCTP, chỉ những sai sót thường xảy ra nhằm tránh sai phạm, vi phạm pháp luật...

Trong năm năm, các CLB PCTP đã tuyên truyền pháp luật cho gần nửa triệu lượt người; phát hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật. Các CLB này phối hợp với các ban, ngành cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi được hơn 700 cuộc với gần 3.000 người tham dự.

Các CLB cũng cung cấp cho lực lượng công an hơn 5.100 nguồn tin với gần 3.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an khám phá hơn 2.100 vụ, hơn 3.600 người vi phạm pháp luật. CLB cũng phối hợp, phát hiện, bắt quả tang hơn 2.400 vụ với gần 5.000 nghi can, 74 bị can truy nã.



Đại diện Công an tỉnh Bình Dương trao tặng bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: L.ÁNH



Các “hiệp sĩ” chuẩn bị phối hợp tuần tra cùng công an. Ảnh: CTV

Công an chính quy sẽ giúp các CLB hoạt động tốt hơn

Theo Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, mô hình CLB PCTP mà tỉnh Bình Dương xây dựng được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an, giúp công tác giữ gìn ANTT, PCTP tại địa phương rốt hơn.

Ông cho hay là khi thực hiện đề án công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, mô hình CLB PCTP vẫn sẽ là một bộ phận trợ giúp đắc lực cho lực lượng công an giữ gìn ANTT tại địa phương. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện thực tế mà các địa phương thay đổi cách quản lý linh hoạt để phát huy hiệu quả của mô hình này.

“Lực lượng giữ gìn ANTT tại địa phương sẽ ngày càng chính quy, tinh nhuệ hơn, kết hợp với mô hình CLB PCTP có sẵn sẽ phát huy tốt hơn nữa công tác PCTP” - Thiếu tướng Đa nhấn mạnh.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa cũng nhìn nhận CLB PCTP là mô hình tự nguyện do người dân tham gia nên có thể trong quá trình hoạt động còn xảy ra những hạn chế, thiếu sót. “Công an tỉnh Bình Dương có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn các CLB PCTP hoạt động đúng quy chế, đúng pháp luật, không để các thành viên vi phạm pháp luật phải xử lý” - ông nói.

Xử lý nghiêm khi xảy ra vi phạm

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn có thành viên các CLB PCTP hoạt động ngoài địa bàn được phân công, có người lợi dụng danh nghĩa thành viên của CLB PCTP hoạt động với mục đích không trong sáng, trục lợi cá nhân, đánh người vi phạm…

Về việc này, Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB PCTP nêu rất đầy đủ, chi tiết để lực lượng này hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật. Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động một số thành viên còn vi phạm quy chế.

Trong đó có lý do là các thành viên CLB PCTP không được đào tạo bài bản, nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế. “Chúng tôi cũng đã ghi nhận và chấn chỉnh, xử lý nghiêm những thành viên vi phạm quy chế như kiểm điểm, loại ra khỏi CLB PCTP. Mặt khác, lực lượng công an còn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp lực lượng CLB PCTP hoạt động đúng quy chế và hiệu quả hơn” - Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp nhấn mạnh.

Dịp này, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và giám đốc công an tỉnh này tặng bằng khen, giấy khen cho 36 cá nhân và 24 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP.