Thiếu tướng Phan Anh Minh làm ủy viên Ủy ban MTTQ TP.HCM

Sáng 7-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 3, khóa XI (2019-2024).



Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.HCM, cùng nhiều lãnh đạo khác.



Thiếu tướng Phan Anh Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương cử ba đại biểu vào chức danh ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2019-2024.

Đó là Thiếu tướng Phan Anh Minh - nguyên Phó Giám đốc Công an TP.HCM , ông Trần Trọng Dũng - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM và ông Hà Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức.

Thiếu tướng Phan Anh Minh sinh ngày 8-4-1959, quê xã Lợi Bình Nhơn, thị xã Tân An, Long An; trình độ cử nhân luật, ĐH An ninh.

Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa XI, nhiệm kỳ 2002-2007, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Trước khi nghỉ hưu, ông đã công tác liên tục 43 năm trong ngành công an.

Tướng Phan Anh Minh là thủ khoa khóa D9 của ĐH An ninh nhân dân. Năm 2001 ông là phó giám đốc Công an TP.HCM phụ trách an ninh.

Từ năm 2002 đến 2019 ông là phó giám đốc Công an TP.HCM, phụ trách lực lượng cảnh sát.

Từ ngày 1-5-2019, ông chính thức nghỉ công tác.