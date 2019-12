Thông tin mới vụ 4 cán bộ quận Bình Thủy bị bắt

Ngày 21-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn cán bộ Phòng TN&MT quận Bình Thủy về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Các bị can gồm: Lê Văn Vũ (phó trưởng Phòng TN&MT), Huỳnh Trung Thanh (chuyên viên), Lê Hồng Khánh (chuyên viên) và Trần Tuấn Anh (cựu chuyên viên). Những người này bị cáo buộc là có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật.