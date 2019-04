Thông tin mới vụ cựu cán bộ tử vong khi đang tạm giam

Chiều 25-4, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin vụ việc bị can Nguyễn Văn Quang (51 tuổi, Tổ trưởng thuộc Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) tử vong.

Theo Công an Nghệ An, ông Quang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 27-1 để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.



Người thân đau buồn trước cái chết của ông Nguyễn Văn Quang.

Vào các ngày 12, 15 và 16-4, ông Quang báo cho cán bộ quản giáo bị cảm sốt. Cả ba lần báo, ông Quang đều được cán bộ y tế Trại tạm giam Công an Nghệ An khám, cấp thuốc điều trị kịp thời. Sau khi điều trị, sức khỏe ông Quang ổn định trở lại.



Khoảng 0g50 sáng 22-4, cán bộ trại tạm giam phát hiện ông Quang có biểu hiện mệt mỏi nên đã thăm khám và thấy ông Quang sốt cao, nhịp tim nhanh, huyết áp cao nên đã xử trí ban đầu rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ngay sau đó, cán bộ trại tạm giam cũng đã báo cho thân nhân bị can biết để phối hợp điều trị. Tuy nhiên, ông Quang đã tử vong lúc 8g20 sáng 22-4.

Sau khi ông Quang tử vong, Cơ quan CSĐT đã chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân đúng theo quy định của pháp luật. Trong đó, để đảm bảo khách quan, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã trưng cầu Viện Pháp y Quốc gia (Hà Nội) tiến hành khám nghiệm tử thi và giám định pháp y.

Lúc 17h15 chiều 22-4, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với Viện pháp y Quốc gia, Viện KSND tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chết của ông Quang. Quá trình khám nghiệm có sự chứng kiến của thân nhân gia đình ông Quang.

Theo Công an Nghệ An: “Kết quả nhận định nguyên nhân chết của ông Quang là do bệnh lý (viêm màng não mủ)”. Tuy nhiên, Viện Pháp y Quốc gia đã thu mẫu để giám định và sẽ có kết luận chính thức.

Chiều tối cùng ngày, người thân của ông Quang cho biết, chưa nhận được văn bản thông báo từ Công an tỉnh Nghệ An. Ban tổ chức lễ tang và gia đình đã tổ chức lễ đưa tang, an táng ông Quang vào chiều 25-4.

Ông Nguyễn Văn Hạnh (em trai ông Quang) cho biết: “Khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi thấy xương sườn số 5 của anh Quang bị gãy”.

Như PLO đã thông tin, ngày 27-1, ông Quang bị Công an huyện Thanh Chương bắt tạm giam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngày 4-12-2018, ông Quang cùng cấp dưới là Trương Văn Cường và Võ Thành Vinh (cùng Kiểm soát viên, Đội Quản lý thị trường số 8) và Nguyễn Thanh Thủy (lái xe của Đội quản lý thị trường số 8) đi ô tô biển xanh 37A - 003.43 công tác ở huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An).

Trên đường trở về, ông Quang xuống xe dọc đường còn Cường, Vinh, Thủy đến nhà ông Vi Văn Hùng (ở xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) để kiểm tra việc kinh doanh hành nghề y dược của ông Hùng.

Khi đến nơi thì cả Vinh, Thủy và Cường vào nhà gặp ông Hùng. Tại đây, Cường rút thẻ kiểm tra thị trường ra giới thiệu là lực lượng quản lý thị trường. Tiếp theo, Cường đưa cho ông Hùng xem một tờ đơn tố cáo đánh máy và yêu cầu kiểm tra các hồ sơ thủ tục cơ sở bốc thuốc nam của ông Hùng.

Ông Hùng không xuất trình được bất kỳ thủ tục nào nên Cường nêu ra ba lỗi vi phạm và nói ông Hùng có thể bị xử phạt từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Ông Hùng sau đó đưa cho ba người trên số tiền 6 triệu đồng. Trước khi ra về, Cường, Vinh, Thủy có đưa cho ông Hùng hai văn bản (một bản cam kết và một thông báo). Số tiền nhóm trên chiếm đoạt được có chia cho ông Quang một ít nên ông Quang cũng bị khởi tố.

Ông Vi Văn Hùng có đơn trình báo gửi đến Công an huyện Thanh Chương nên không bị xem xét trách nhiệm trong việc đưa 6 triệu đồng.

Khi đang bị tạm giam thì ông Quang tử vong.