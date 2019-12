Thông tin mới vụ hai 'sếp' CSGT Đồng Nai bị tố bảo kê xe tải

Thông tin mới liên quan đến vụ hai trung tá Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị tố bảo kê xe tải.

Theo đó chiều 11-12 Thanh tra Bộ Công an đã chính thức vào cuộc để làm rõ đơn tố cáo với các nội dung như: Nhiều CSGT không được nhận tiền trực lễ tết; tiền trực đêm và lãnh đạo đội CSGT can thiệp vào các tổ tuần tra kiểm soát giao thông để bảo kê xe tải trên quốc lộ 20.

Trước đó, sáng 6-12, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định tạm đình chỉ 2 tháng đối với Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh).

Hai ông bị tạm đình chỉ để làm rõ thông tin tố cáo là đã bảo kê xe tải.



Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an Đồng Nai, thông tin báo chí vụ việc làm rõ CSGT bị tố bảo kê xe. Ảnh: VH

Trước tính chất của vụ việc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo, giao Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc CSGT Công an tỉnh Đồng Nai can thiệp xử lý xe quá tải.

Sau khi làm rõ phải có báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất.

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh, phối hợp, xử lý vấn đề này. Trong quá trình xác minh làm rõ nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ sai phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy định của lực lượng CAND.

Trước đó, một số cán bộ CSGT đã gửi đơn đến Ban giám đốc Công an tỉnh và một số đơn vị liên quan, tố cáo Trung tá Cảng và Trung tá Tú “bảo kê” cho các xe tải dọc tuyến quốc lộ 20.

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, bước đầu Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Trung tá Cảng và Trung tá Tú có dấu hiệu vi phạm quy trình công tác trong việc xử lý xe vi phạm.