Thông tin mới vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Trước đó, như PLO đưa tin, tối 4-5, tại đường Nguyễn Xiển, đối diện khu đô thị The Manor Central Park (phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), xe ô tô biển xanh BKS 80A đã đâm vào chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển cùng chiều. Cú đâm mạnh hất văng nạn nhân xuống đường. Nạn nhân bị thương nặng và bất tỉnh, được xe cứu thương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 sau đó. Sau va chạm, chiếc ôtô gắn biển xanh bị vỡ phần đầu, tài xế đánh lái sang trái rồi tiếp tục lưu thông theo hướng về quận Thanh Xuân thay vì dừng lại giải quyết. Do chiếc xe biển xanh không chịu dừng lại, một người dân đi đường đã đuổi theo, quay clip và đưa lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng truy tìm. Bộ Công an cho biết người điều khiển chiếc xe biển xanh tại thời điểm gây tai nạn là Thượng sỹ Hoàng Nghĩa Hùng (29 tuổi), lái xe của tổ xe thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Sau khi xảy ra va chạm, Thượng sỹ Hoàng Nghĩa Hùng đã đến Công an quận Hoàng Mai trình diện. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đình chỉ công tác đối với Thượng sỹ Hoàng Nghĩa Hùng.