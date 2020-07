Thu hồi hơn 6.590 tỉ đồng và 6 triệu USD vụ Mobifone - AVG

Tại phiên khai mạc kỳ họp 15 HĐND TP Hà Nội diễn ra sáng 6-7, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án TAND TP Hà Nội cho biết sáu tháng đầu năm 2020, TAND TP Hà Nội đã đưa nhiều vụ án được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án tham nhũng ra xét xử.





Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính.

Điển hình là đã xét xử các vụ án như: Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng; Vụ án Hà Văn Thắm, Nguyễn Hoàng Long bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng”; vụ án Bùi Văn Hải bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại ngân hàng Oceanbank….

Đáng chú ý từ 16-12-2019 đến 28-12-2019, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.

Ông Chính cho hay ngoài công tác xử án, TAND TP Hà Nội còn chú trọng đến việc thu hồi tài sản tham nhũng, điển hình như vụ án xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone.

“Các bị cáo đã gây ra thiệt hại cho Nhà nước hơn 6.590 tỉ đồng, số tiền chia và nhận hối lộ cũng rất lớn, hơn 6 triệu USD. Tuy nhiên sau khi kết thúc quá trình điều tra, truy tố xét xử đã thu hồi được toàn bộ số tiền thiệt hại cũng như số tiền các bị cáo chiếm hưởng…” - ông Chính nói.