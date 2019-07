Thứ trưởng Công an: Kiên quyết không để tội phạm lộng hành

Chiều 4-7, theo Cổng TTĐT Bộ Công an, cơ quan này tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; sơ kết công tác triển khai, thực hiện Đề án 2 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người trong 6 tháng đầu năm 2019.



Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an.

Báo cáo cho thấy lực lượng công an đã quán triệt tốt phương châm, nguyên tắc, tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh, xử lý băng nhóm tội phạm khi mới manh nha hình thành, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”.

Đặc biệt, công an nhiều địa phương đã đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với tội phạm có tổ chức hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, tạo sự đồng thuận xã hội cao, có sức lan tỏa ở nhiều địa bàn, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương, dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trong sáu tháng, công an đã phát hiện 1.392 băng ổ nhóm với 8.391 đối tượng; làm giảm 91 băng nhóm, 667 đối tượng so với cuối năm 2018; tội phạm mua bán người giảm về số vụ, số nạn nhân so với cùng kỳ năm 2018. Bước đầu, lực lượng đã đấu tranh, xử lý, trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, đẩy lùi tình trạng tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”...

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Công an, cũng yêu cầu thời gian tới ngành công an cần thực hiện nhiều nhiệm vụ để tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm.

Thứ trưởng đề nghị lực lượng công an rà soát, đánh giá lại các địa bàn, xây dựng phương án, kế hoạch tổng thể đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm mua bán người xuyên quốc gia; kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành.

Ngoài ra, Thượng tướng Lê Quý Vương còn yêu cầu cán bộ ngành cần nghiêm túc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm có tổ chức; khẩn trương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công tội phạm, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ…