Thứ tự ưu tiên cấp CCCD gắn chip ở TP.HCM

Chiều 18-3, Công an TP.HCM họp báo thông tin về dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD) tại TP.HCM.

Theo Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), từ ngày 1-1 đến ngày 1-7-2021, PC06 thực hiện cấp CCCD ưu tiên cho các diện: Người đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD, đang sử dụng CMND 9 số; người đã có CCCD, CMND 9 số, 12 số nhưng hết hạn sử dụng, mất, có thay đổi thông tin nhân khẩu cần phải cấp lại thẻ CCCD.



Chiều 18-3, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp các thông tin về “Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân”. Ảnh: NT

Trước mắt, phương án của Công an TP là ưu tiên cấp cho nhân khẩu thường trú trước và tạm trú sau. Khuyến khích công dân tạm trú trên địa bàn TP nhưng có hộ khẩu thường trú ở địa bàn giáp ranh TP, có thể trở về địa phương để được cấp kịp thời.



“Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi không cấp cho người tạm trú mà đang ra soát tất cả thông tin của người tạm trú trên địa bàn TP, phối hợp với Cục C06 sớm hỗ trợ cấp sớm nhất cho người tạm trú trong đợt này luôn” – Thượng tá Trang nói.



Cũng trong ngày, Công an TP.HCM tổ chức Lễ khai trương và đưa vào hoạt động xe ô tô chuyên dụng phục vụ cấp căn cước công dân lưu động. Ảnh NT

Theo Công an TP.HCM, những công dân sử dụng CMND 12 số, CCCD mã vạch vẫn có giá trị sử dụng. Sau ngày 1-7 sẽ cấp đổi CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip cho toàn Công dân TP.

Hiện Công an TP tổ chức cấp CCCD có gắn chip tại trụ sở Phòng PC06, trụ sở Công an TP Thủ Đức và 21 quận/huyện. Ngoài ra, Công an TP Thủ Đức và 21 quận/huyện cũng tổ chức cấp CCCD lưu động tại địa bàn phường/xã/thị trấn từ hai điểm lưu động trở lên.

Thời gian cấp phát thực hiện từ 7 giờ đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần. Tuỳ vào đặc thù từng địa bàn thì thời gian cấp CCCD ở các địa phương có thể từ 6 giờ đến 24 giờ mỗi ngày.