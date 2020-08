Chiều 26-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT bộ, ngành và Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử 63 tỉnh, thành phố.



“Trước đây, chúng ta làm ỳ ạch quá nên kết quả chẳng được bao nhiêu. Gần đây, chúng ta mới tích cực triển khai mạnh mẽ hơn, kể cả cơ sở dữ liệu dân cư” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng điểm lại nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng chính phủ điện tử thời gian qua: Các nền tảng của chính phủ điện tử được phát triển rất nhanh, tăng đột biến trong sáu tháng qua. Các hệ thống an toàn thông tin tiếp tục được cải thiện mạnh.

Thủ tướng biểu dương Bộ Y tế, Bộ TT&TT đã cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Cạnh đó, cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000. Việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đã trở thành nề nếp với tỉ lệ đạt gần 90%. Trên 2 triệu văn bản điện tử được gửi/nhận qua trục liên thông văn bản quốc gia kể từ khi khai trương đến nay…

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ ra những tồn tại chưa được khắc phục nhanh như môi trường pháp lý cho chính phủ điện tử vẫn chưa hoàn thiện; một số nghị định quan trọng vẫn chưa được ban hành để bảo vệ cơ sở dữ liệu cá nhân, định danh, xác thực điện tử…

Theo Thủ tướng, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn còn thấp. “Đến thời điểm hiện nay vẫn còn tám bộ, 25 tỉnh có tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dưới 10%, đây là con số rất báo động. Nếu không có cách làm mới sẽ không đạt được mục tiêu 30% trong năm 2020” - Thủ tướng nói.

Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện dịch vụ với hơn 14 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái nhưng tỉ lệ thực hiện trên số hồ sơ cũng mới chiếm gần 2% là con số còn thấp.

Thủ tướng đánh giá một số cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng cho chính phủ điện tử vẫn chậm được triển khai, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về dân cư và đất đai cần tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành.

“Dự kiến cơ sở dữ liệu về đất đai đến năm 2025 mới công bố là quá chậm... Không phải kéo dài hơn năm năm nữa mới có cơ sở dữ liệu về đất đai, trong khi đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để quản lý nhà nước, sử dụng nguồn lực” - Thủ tướng nói và giao bài toán này cho bộ trưởng Bộ TN&MT.

Thủ tướng cũng chỉ rõ vấn đề an toàn, an ninh mạng chưa được đầu tư đúng mức. Đầu tư cho an toàn, an ninh mạng thường không đạt ngưỡng 10% ngân sách chi cho công nghệ thông tin.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2020.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ TT&TT hoàn thành các thủ tục trình Chính phủ xem xét, ban hành nghị định về định danh và xác thực điện tử, phấn đầu hoàn thành trong quý III-2020.