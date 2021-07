Ngày 30-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Rumani Cristina Romila đến chào xã giao.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ Việt Nam trân trọng cảm ơn Chính phủ Rumani đã tặng 100.800 liều vaccine Astra Zeneca cho Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và tình cảm chân thành, sự gắn bó sâu sắc giữa hai dân tộc.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng sự hỗ trợ kịp thời và quý báu mà Rumani dành cho Việt Nam chắc chắn sẽ góp phần thiết thực vào công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam.



Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp. Ảnh: VT

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Lãnh đạo và Chính phủ Rumani xem xét nhượng lại cho Việt Nam số lượng vaccine dôi dư nhiều và sớm nhất có thể.



Đại sứ Rumani khẳng định sẽ chuyển ngay đề nghị này của Chính phủ Việt Nam đến các Lãnh đạo cấp cao của Rumani để xem xét quyết định một cách tích cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Rumani đã tích cực hỗ trợ, thúc đẩy việc ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Ru-ma-ni vào tháng 6-2019 đồng thời nhấn mạnh việc Rumani cũng là một trong 03 nước EU đầu tiên phê chuẩn EVIPA.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp với các bộ, ban, ngành Việt Nam và Rumani triển khai hiệu quả một số phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục – đào tạo, hợp tác lao động….

Về hợp tác thương mại, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đây là lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng, nhất là khi hai nước có những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh không cạnh tranh và mang tính bổ trợ cho nhau.



Thủ tướng đề nghị hai bên khai thác tối đa lợi thế mà Hiệp định EVFTA mang lại; phối hợp tìm kiếm các hình thức vận tải đường biển, đường sắt và hàng không linh hoạt, hợp lý để tối ưu hóa việc trao đổi hàng hóa giữa hai nước, nhất là cà phê, hoa quả theo thời vụ, thủy hải sản của Việt Nam sang thị trường Rumani. Ngược lại, Việt Nam cũng sẵn sàng làm cửa ngõ để Rumani đưa hàng hóa của mình vào thị trường ASEAN.

Trao đổi về các vấn đề hợp tác quốc tế và khu vực, Thủ tướng Chính phủ và Đại sứ Rumani nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và khu vực.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại khu vực cũng như việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán bằng các giải pháp, biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Đại sứ Cristina Romila nhất trí với đánh giá, định hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu và khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp công sức của mình góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Rumani nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở cả hai nước đang diễn biến phức tạp.