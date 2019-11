Thủ tướng chia buồn với gia đình 39 nạn nhân thiệt mạng ở Anh

Tối 7-11, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân và gia đình 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh.



“Đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng, của từng trái tim người Việt và nhân dân thế giới” - Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Anh để khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan, xác định thông tin, danh tính nạn nhân, thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết, sớm đưa các nạn nhân trở về với Tổ quốc, với gia đình, người thân.



39 thi thể trong container ở Anh được xác định là người Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam lên án mạnh mẽ những hành vi mua bán người, đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp, kêu gọi các quốc gia trong khu vực và thế giới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, kiên quyết phòng, chống tận gốc loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, không để tái diễn, sớm hoàn tất điều tra, truy tố, xét xử để nghiêm trị những kẻ phạm tội.

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao các cơ quan chức năng phía Anh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong quá trình xử lý vụ việc này; trân trọng cám ơn những người dân Anh, kiều bào ta ở Anh và các nước trên thế giới đã quan tâm, chia sẻ, bày tỏ lòng tiếc thương đối với các nạn nhân trong vụ việc.

“Với lòng tiếc thương vô hạn, tôi xin chia sẻ mất mát to lớn này với gia đình các nạn nhân và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, người dân địa phương và cả nước chia sẻ, động viên, hỗ trợ để các gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau thương không gì bù đắp được” - Thủ tướng viết.

Trước đó, Bộ Công an cho biết sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20 giờ ngày 7-11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, đông bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23-10 đều là người Việt Nam.

Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế.

Bộ Công an Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.

Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân, đồng thời phối hợp với cảnh sát Vương quốc Anh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Bộ Ngoại giao cũng cho hay đoàn công tác liên ngành của Việt Nam sang Vương quốc Anh từ ngày 3-11-2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Anh để đẩy nhanh quá trình xác minh này.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã thông tin và chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời đang phối hợp với phía Anh và gia đình các nạn nhân để giải quyết sớm nhất các công việc hậu sự.