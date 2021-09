Ngày 9-9 tại chốt kiểm soát cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) Bộ Công an tổ chức lễ trao Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Công an tặng ba cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai.



Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao bằng khen, tặng quà cho các cán bộ công an Đồng Nai và lực lượng tham gia chốt trực. Ảnh: VH

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho Thượng tá Trần Trọng Thủy, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng tại đây, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cũng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Thượng úy Phan Thái Hoàng, cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.



Thứ trưởng động viên lực lượng kiểm soát phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 ở chốt chặn cầu Đồng Nai. Ảnh: VH

Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích xuất sắc của các cá nhân trên cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn 2 tháng qua đã ngày đêm căng mình trên các mặt trận thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an ninh trật tự.

Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không để lọt các đối tượng có yếu tố dịch tễ, các F1, F0 qua các chốt này, làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường.