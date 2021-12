Ngày 27-12, tại Hội nghị Công an toàn quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính có phát biểu chỉ đạo hội nghị.



Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an nhân dân (CAND) đã đạt được trong năm 2021. Sau khi khái quát tình hình khó khăn do dịch COVID gây ra nhưng quốc phòng, an ninh ổn định, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định... có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CAND.



Theo Thủ tướng, tại cuộc họp Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng bí thư cũng đã đánh giá cao kết quả công tác công an năm 2021 cao hơn năm 2020, thể hiện qua việc thực hiện ba chức năng hết sức quan trọng của ngành công an là tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước; quản lý nhà nước và trực tiếp chiến đấu.

Thủ tướng đặc biệt chia sẻ, biểu dương cán bộ, chiến sĩ công an trên tuyến đầu phòng chống dịch, thể hiện bản chất tốt đẹp, cao quý của người công an cách mạng “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”.

Thủ tướng cũng biểu dương lực lượng CAND đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Lực lượng cũng đã tham mưu, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong các ngành, lĩnh vực được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm như ngân hàng, tài chính, y tế, đất đai… phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử trong lực lượng công an được đẩy mạnh, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tổ chức trong CAND đạt được nhiều kết quả quan trọng, tổ chức bộ máy được đổi mới, tinh gọn...

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND chủ động tham mưu với Đảng và Nhà nước các chủ trương, giải pháp kịp thời, nhất là tham mưu chiến lược; giữ vững thế chủ động, sẵn sàng các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống đe dọa đến lợi ích quốc gia - dân tộc, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; từng bước đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao...; không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động “lộng hành” theo kiểu “xã hội đen”, bảo đảm trật tự, kỷ cương, cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng cán bộ, chiến sĩ CAND “có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự”...