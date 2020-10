Thủ tướng: Không giải ngân thì báo cáo để điều chuyển, cắt vốn

Sáng 29-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyện với các bộ ngành, địa phương sáng nay. Ảnh: VGP/QUANG HIẾU

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đến nay giải ngân vốn đầu tư ngân sách Nhà nước đạt trên 60%, là mức cao nhất từ trước đến nay, tuy nhiên chỉ còn hai tháng nữa là hết năm 2020. Giải ngân ODA cũng có chuyển biến, nhưng tỉ lệ còn thấp.

Do đó, Thủ tướng đề nghị cần phải tìm ra nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng giải ngân vốn thấp như vậy. “Vấn đề thấy rõ nhất là giải phóng mặt bằng. Tại sao nhiều dự án kéo dài nhiều năm chưa giải phóng mặt bằng được, có phải do chúng ta chưa quan tâm, chưa có cách làm đúng mức không?”- ông Nguyễn Xuân Phúc nói.

Theo Thủ tướng, vấn đề mặt bằng này chủ yếu là ở cấp quận, huyện, tỉnh. Từ đó, ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu người đứng đầu các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, có cách làm để tìm mặt bằng tốt cho dự án ODA

Một vấn đề khác mà Thủ tướng cũng nói tại hội nghị là tình trạng nhiều địa phương đi xin dự án ODA nhưng không bố trí vốn đối ứng cho dự án. Hay việc giải quyết thủ tục giải ngân ở địa phương còn chậm trễ, cơ quan nào gây khó khăn, phiền hà cho thủ tục ODA?.

Thủ tướng cũng chỉ ra các nguyên nhân về phía chủ đầu tư, ban quản lý dự án kém năng lực, lúng túng, không có kinh nghiệm trong tổ chức thi công. Việc chuẩn bị dự án còn sơ sài, đơn giản.

Từ đó, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ ngành, địa phương cần tập trung nêu rõ giải pháp, thẩm quyền của người nào, cơ quan nào, ban quản lý nào thì phải tự giải quyết, chứ không đá quả bóng từ tỉnh lên Trung ương.

“Phải xắn tay vào cuộc, phải quyết chí trong lãnh đạo, phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt được tỉ lệ giải ngân cụ thể. Địa phương nào không làm được thì báo cáo Thủ tướng điều chuyển vốn, cắt vốn, thậm chí sang năm 2021, 2022 không bố trí vốn nữa” - Thủ tướng nói và cho rằng phải có chế tài mạnh mẽ trong vấn đề này.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài đến ngày 31-10 đạt 18.089 tỉ đồng, bằng 30,15% kế hoạch.

Mức giải ngân này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái cả về giá trị (12.367 tỉ đồng) và tỉ lệ (27,09%). Điều này cho thấy tỷ lệ giải ngân ước 10 tháng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đã có sự chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm. Mặc dù tình hình có được cải thiện song tỉ lệ giải ngân vốn nước ngoài còn thấp.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo về tình hình bão lũ ở miền Trung. Theo Thủ tướng, thời gian qua liên tiếp xảy ra các sự cố như tai nạn tàu thuyền trên biển, đến nay chưa tìm thấy gần 30 người. Tối qua, xảy ra vụ sạt lở đất rất nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, khiến hơn 50 người mất tích.

“Tối qua, chúng tôi đã có biện pháp chỉ đạo rất quyết liệt, để đưa lực lượng chức năng vào tận hiện trường. Ngay 10 giờ đêm qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc họp tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Sáng sớm nay, đồng chí Phó Thủ tướng đã di chuyển Sở chỉ huy tiền phương đến khu vực này, cùng lực lượng quân đội tìm kiếm bà con bị vùi lấp”- Thủ tướng nói và cho biết đã yêu cầu các loại phương tiện, nhất là hải quân và không quân tiếp tục tìm 2 tàu mất liên lạc.