Hai dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỉ đồng Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài gần 23 km, đi qua hai tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng, do BQL Dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án khởi công hồi tháng 1-2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khi hoàn thành, kết hợp với tuyến TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2 tạo thành tuyến cao tốc hoàn chỉnh từ TP.HCM - TP Cần Thơ. Từ đó, rút ngắn thời gian di chuyển trên quãng đường này chỉ còn gần 2 tiếng so với 3-4 tiếng như hiện nay. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, do BQL Dự án 7 (thuộc Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư. Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, kết nối hai tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và Mỹ Thuận – Cần Thơ.