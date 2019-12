Thủ tướng: Phải làm cho dân tin vào lực lượng công an

Năm 2019, ngành công an từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật (tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39% so với năm 2018). Lực lượng đã điều tra, làm rõ hơn 40.700 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 81,93%). Lực lượng đã phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86%; triệt phá gần 2.250 băng, nhóm tội phạm và nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia… Bộ máy tổ chức mới của Bộ Công an đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả; bố trí hơn 10.250 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Năm qua ngành công an cũng chịu sự mất mát to lớn khi chín chiến sĩ hy sinh, 304 chiến sĩ bị thương...