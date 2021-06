Tính lũy kế năm tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 15,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt 14 tỉ USD, tăng 8,8%; xuất khẩu đạt trên 130 tỉ USD, nhập khẩu trên 131 tỉ USD, nhập siêu 0,37 tỉ USD; chỉ số CPI bình quân năm tháng tăng 1,29% so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước đạt gần 50% dự toán năm, tăng 15,2% so với cùng kỳ...