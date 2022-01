Sáng 23-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Công an TP Cần Thơ.



Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, năm 2021 Công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ báo cáo với Thủ tướng về kết quả thực hiện công tác trong năm 2021. Ảnh: CACC

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an TP Cần Thơ đã kịp thời mở 8 cao điểm, tấn công trấn áp các loại áp tội phạm. Kết quả là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn giảm 32,2%; tỷ lệ điều tra, khám phá án 91,1%.

Tai nạn giao thông, cháy, nổ giảm cả 3 tiêu chí... Tỉ lệ thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử đạt 99,8%.Bên cạnh đó, Công an thành phố còn thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 20 tỉ đồng cùng 250 tấn gạo, rau, củ, quả.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và chúc Tết Công an TP Cần Thơ

Đặc biệt, công an thành phố đã triển khai thực hiện mô hình “Tình thương cho em, hậu COVID”, đỡ đầu 22 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 với hình thức bảo trợ học tập cho các em đến năm 18 tuổi…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Công an TP Cần Thơ đã đạt được trong năm 2021.

Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Công an thành phố Cần thơ tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng các cấp.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà và chụp ảnh lưu niệm

cùng Ban Lãnh đạo Công an TP. Cần Thơ.

Công an TP Cần Thơ Chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước các chủ trương, giải pháp kịp thời, nhất là tham mưu chiến lược; giữ vững thế chủ động, sẵn sàng các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động "lộng hành" theo kiểu "xã hội đen".



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác và các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Công an thành phố tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt, trọng yếu, tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ.

Xây dựng Công an cấp xã chính quy và là lực lượng nòng cốt về đảm bảo an ninh trật tự và an dân, luôn là chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân, xứng danh là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép" vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.