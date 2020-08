Thủ tướng: 'Phát triển Chính phủ số là xu thế tất yếu'

Bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống Riêng cổng dịch vụ quốc gia, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc tích hợp các dịch vụ công thiết yếu như: xuất nhập khẩu, đất đai, xây dựng, khoáng sản, thuế, xử phạt hành chính, viện phí, học phí. Đồng thời tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các tinh năng của cổng để bảo đảm phục vụ người dân, DN tốt hơn, với mục tiêu phải hoàn thành 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong 2020. Trong cuối bài phát biểu, Thủ tướng nêu rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và các DN liên quan. Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu VPCP phối hợp với Bộ Công an, Bộ TT&TT, Ban Cơ yếu Chính phủ trong bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, không để lộ lọt thông tin, dữ liệu; không để đánh sập, lọt thông tin mật. “An toàn thông tin là yêu cầu rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Hôm qua, hệ thống cổng thông tin quốc gia của Canada bị đánh sập” - Thủ tướng nhắc nhở. Ông cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ sắp xếp bộ máy, nhân sự để quản lý vận hành trung tâm sao cho phù hợp, hiệu quả, không hình thành đầu mối, tổ chức mới, không làm tăng biên chế. “Thủ tướng sẽ kiểm tra trung tâm hoạt động như thế nào, hàng ngày nhận được những báo cáo nào, chỉ tiêu nào thể hiện qua hệ thống này, nhất là những chỉ tiêu quan trọng để Thủ tướng, thành viên Chính phủ quyết, điều hành kịp thời” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.