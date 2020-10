Thủ tướng sẽ dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Ngày 8-10, Bộ Công an tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.



Chuẩn bị nhân sự chu đáo

Theo kế hoạch, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13-10. Dự đại hội có 350 đại biểu, trong đó 26 đại biểu đương nhiên.

Bộ Chính trị phân công Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo đại hội.

Chủ đề của đại hội và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 là: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn, cho biết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương không tiến hành bầu Đảng ủy Công an Trung ương, nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương sẽ do Bộ Chính trị chỉ định sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tương tự, Bộ Chính trị sẽ chỉ định bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương được chuẩn bị chu đáo. Trong đó có trường hợp được giới thiệu tái cử, có trường hợp được giới thiệu lần đầu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, cũng có cả trường hợp được đề nghị Bộ Chính trị xem xét để trình Ban chấp hành Trung ương quyết định.

Thông tin thêm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), cho hay Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo bộ đã báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị đại hội.

Bộ Chính trị đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, bám sát các văn bản hướng dẫn của trung ương. Cùng với đó, báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chu đáo, khoa học, có tính tổng kết cao, kết cấu, bố cục rõ ràng.

“Về cơ cấu nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương khóa mới, chúng tôi thực hiện đúng theo các quy định và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đảng ủy Công an Trung ương có 63 đầu mối, không phải đơn vị nào cũng được cơ cấu, việc này đã được xây dựng thành đề án, có sự thống nhất rất cao trong Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương” - Thiếu tướng Toàn nói.



Thiếu tướng Tô Ân Xô tại buổi họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Ảnh: TP

Lý giải số lượng thứ trưởng vượt khung

Tại cuộc họp, báo chí đặt vấn đề liên quan đến báo cáo của Chính phủ, trong đó đề cập việc Bộ Công an hiện đang có chín thứ trưởng, vượt số lượng so với quy định.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết đối với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, theo quy định được tối đa sáu thứ trưởng, trong trường hợp đặc biệt thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định.

Hiện tại Bộ Công an đang có tổng cộng chín thứ trưởng, vượt quy định ba người. Theo ông Xô, việc bổ nhiệm vượt số lượng như trên là để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới. Bởi trong số chín thứ trưởng hiện tại, thời gian tới sẽ có một số đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

“Chắc chắn khi vào nhiệm kỳ mới, số lượng thứ trưởng sẽ không vượt quá quy định của Chính phủ” - ông Xô nói.

Cũng tại cuộc họp, báo chí đặt câu hỏi về kết quả của việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức Bộ Công an.

Đại tá Phạm Quang Tuyển, Cục phó Cục Tổ chức cán bộ, cho hay Bộ Công an đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và đề xuất với trung ương, Chính phủ ban hành các văn bản về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Theo ông Tuyển, đây là một cuộc cách mạng về tổ chức lực lượng công an nhân dân. Đến nay bộ đã giảm sáu tổng cục, một đơn vị tương đương cấp tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 22 đơn vị cảnh sát PCCC cấp tỉnh, bảy trường, trong đó có 1.014 đơn vị cấp phòng gồm 316 đơn vị thuộc cơ quan bộ, 528 đơn vị thuộc cảnh sát PCCC, 170 phòng ở các trường, học viện...

Đặc biệt, tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, đồng bộ, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng, ổn định, giảm tầng lớp trung gian.