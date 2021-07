Sáng 11-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh hiên nay ghi nhận có 5 ca mắc COVID-19, là người nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh từ ngày 27 và 28-6 đến ngày 7-7 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả các ca bệnh đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Dưới đây là một số hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến thăm:



CDC Tây Ninh là một trong những Trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương đầu tiên trong cả nước được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm COVID-19. Ảnh: VGP/Nhật Bắc





Lãnh đạo CDC Tây Ninh báo cáo với Thủ tướng về tình hình hoạt động của Trung tâm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc





Lãnh đạo CDC Tây Ninh giới thiệu với Thủ tướng về năng lực xét nghiệm của Trung tâm. Hiện trang thiết bị và kit xét nghiệm chưa đáp ứng được nếu các ca nghi nhiễm ở đây tăng cao. Ảnh: VGP/Nhật Bắc





Đến thăm Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tây Ninh, Thủ tướng chia sẻ và cảm thông với sự hy sinh, vất vả của những chiến sĩ áo trắng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc





Thủ tướng tặng quà động viện đội ngũ y tế đang thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại đây. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Trước đó, chiều tối 10-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, làm việc tại tỉnh Long An về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nêu rõ trong lúc này, Long An phải tập trung, ưu tiên số 1 cho phòng chống dịch; những nơi an toàn, đủ điều kiện mới tập trung phát triển sản xuất kinh doanh. Đây là lựa chọn khó nhưng không còn cách nào khác, nhất là với vị trí trung chuyển của Long An với TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Thủ tướng nhấn mạnh, những nơi đã áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 phải cương quyết thực hiện nghiêm các quy định, không tập trung đông người, nhà cách ly nhà, xã cách ly xã, huyện cách ly huyện. Đồng thời, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác tại những nơi chưa có dịch hoặc dịch đã đi qua.