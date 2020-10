Thủ tướng: Vì miền Trung, hãy làm việc nhiều hơn nữa

90.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng lực lượng xung kích của sáu tỉnh miền Trung đã được huy động tham gia phòng, chống bão số 9. Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết các lực lượng trên đã hướng dẫn 45.000 tàu thuyền cùng 300.000 thuyền viên vào nơi neo đậu an toàn; di dời được 100.000 hộ dân với 400.000 người dân ra khỏi những nơi nguy hiểm để đến nơi tránh trú bão an toàn.