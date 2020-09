Thủ tướng: Xây dựng nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc

Sáng 4-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ đánh giá về tình hình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và tám tháng đầu năm 2020.



Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết dịch bùng phát trở lại làm cho nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng. Trong đó, làm suy giảm đáng kể những động lực tăng trưởng chủ yếu của Việt Nam như xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Ngành du lịch và nhiều ngành xuất khẩu bị mất đi lượng lớn khách hàng tiềm năng.

Do đó, để vượt qua khó khăn, ông Dũng cho rằng nước ta cần thúc đẩy nội lực của chính nền kinh tế, trong đó cần chủ động nguồn cung đối với những mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu nhằm bảo đảm an ninh lương thực, đồng thời duy trì được nguồn thu từ xuất khẩu nông sản tới những quốc gia đang đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực, mở rộng thị trường xuất khẩu và tìm kiếm khách hàng mới. “Giữ dư địa tài khóa để triển khai các gói hỗ trợ và kích thích kinh tế ở thời điểm phù hợp. Tận dụng thị trường tiêu thụ trong nước với gần 100 triệu dân và tâm thế vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp trong nước” - ông Dũng nói.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng cho rằng để tăng trưởng năm 2020 ở mức dương và đạt kết quả cao nhất có thể, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cần xây dựng thêm những giải pháp mạnh, quyết liệt hơn nữa nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội người dân và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công… Theo các đại biểu, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, vừa giúp kích cầu nền kinh tế vừa giúp tiêu thụ nguyên vật liệu và giải quyết vấn đề việc làm.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: TTXVN

Xuất siêu cao nhất trong bốn năm qua

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong thời gian tới mục tiêu kép vẫn phải kiên trì và cố gắng phấn đấu ở mức cao nhất có thể nhưng không được chủ quan với dịch bệnh.

Thủ tướng nêu một điểm sáng là xuất siêu cao nhất trong bốn năm qua, xuất siêu gần 12 tỉ USD trong tám tháng đầu năm. Xuất khẩu tám tháng đạt trên 174 tỉ USD, tăng so với cùng kỳ năm 2019, là kết quả tích cực trong bối cảnh thương mại toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng. Đặc biệt, khu vực kinh tế trong nước có kim ngạch xuất khẩu tăng 15,3%. Lạm phát đang được kiểm soát tốt, giảm dần xuống dưới mức mục tiêu.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng cho rằng đang duy trì đà tăng tích cực, tổng mức thực hiện tám tháng đầu năm đạt hơn 250.000 tỉ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Một số thủ tục về đầu tư các công trình trọng điểm của Bộ GTVT đã được giải quyết. Do đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều chuyển vốn từ nơi không thể tiêu tiền sang nơi có thể tiêu được tiền.

Theo Thủ tướng, “sức khỏe” của nền tài chính Việt Nam được đánh giá tốt và hoàn toàn có thể vượt qua tác động của dịch, được xếp hạng 12/66 nền kinh tế mới nổi có nền tài chính khỏe mạnh bởi bốn nhân tố: Nợ công, nợ quốc gia, chi phí vay và dự trữ ngoại hối. Đặc biệt, các cân đối vĩ mô ổn định. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với giai đoạn 2008-2011, tình trạng bất ổn vĩ mô nghiêm trọng đã xảy ra lúc bấy giờ.

21.500 tỉ đồng là số tiền đầu tư công mà TP.HCM đã giải ngân trong tám tháng đầu năm 2020, đạt 56% so với số vốn kế hoạch được giao (tăng gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2019).

Đề cao nội lực, xây dựng nền kinh tế tự chủ

Theo Thủ tướng, càng có đại dịch càng phải khắc phục các khiếm khuyết của nền kinh tế. Cần phải xác định chiến lược áp dụng kinh tế số, chiến lược số ở Việt Nam, cơ cấu lại quản trị, tổ chức lại sản xuất.

Thủ tướng cũng cho rằng phải chú trọng đẩy mạnh hơn nữa xây dựng một nền kinh tế tự chủ, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và chuỗi cung ứng ngoài nước. Muốn vậy phải đề cao nội lực, chú ý thị trường nội địa với 100 triệu dân. Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu phải sớm mở rộng đối tượng cho vay, hỗ trợ và gia hạn thời gian hoãn, giãn nợ, cân nhắc thời điểm chuyển nhóm nợ cho phù hợp để giảm bớt khó khăn cho tổ chức tín dụng, tránh nợ xấu tăng đột biến.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đôn đốc, giám sát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công nhưng cần lưu ý không vì mục tiêu thúc đẩy giải ngân nhanh mà làm ẩu, gây lãng phí, kém hiệu quả hay báo cáo không trung thực.