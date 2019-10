Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ bức tử rừng thông

Ngày 12-10, tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo về thông tin rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc quốc lộ 14 và quốc lộ 28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị bức tử bằng hóa chất.



Hàng loạt cây thông bị đầu độc khô ngọn. Ảnh: HUY TRƯỜNG

PLO đã từng phản ánh sự việc này, theo đó ghi nhận tại huyện Đắk Song cho thấy từ xa đã có hàng loạt cây thông, cả một khu vực rừng thông lớn bị chết khô, thân cây và cành cháy ngả vàng. Trên các thân cây đều có các vết chặt, vết cắt bằng vật sắt nhọn có cả dấu cũ và mới. Nhiều cây thông có đường kính lớn vài chục centimet cũng bị “lóc thịt” xung quanh.

Ngoài ra, dọc theo các rừng thông bị chết khô, bên dưới có nhiều gốc cây bị đốn và nhiều cây có đường kính khá lớn nằm ngổn ngang, đang phân hủy. Trên thân cây, ngoài các vết chặt chém vào thân cây còn có các lỗ khoan và nhiều cây bị cháy đen chưa rõ nguyên nhân.

Khu vực rừng thông bị cháy đen nằm sát quốc lộ, tuy nhiên tình trạng này vẫn xảy ra liên tục và trong thời gian dài.



Tình trạng đầu độc rừng thông đã diễn ra trong một thời gian dài. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết tình trạng phá rừng, ken cây, đổ hóa chất hủy họa rừng thông, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác rừng trái phép tại khu vực rừng thông dọc Quốc lộ 14 và 28 thuộc địa bàn huyện Đắk Song và Đắk G’long diễn biến phức tạp nhiều năm nay.

Cụ thể, từ năm 2015 đến tháng 9-2019, tại Đắk Song xảy ra 128 vụ vi phạm liên quan đến rừng thông. Trong đó, phá rừng thông 78 vụ với diện tích bị phá gần 28 ha; 15 vụ khai thác trái phép rừng thông với tang vật thu giữ 15 kg nhựa và hơn 27 m3 gỗ thông; nhổ, phá rừng chưa thành rừng bảy vụ với diện tích hơn 2,6 ha. Đặc biệt rừng thông bị khoan lỗ, đổ hóa chất xảy ra 29 vụ với gần 2.000 cây thông.



Thông bị đầu độc chết và đang phân hủy. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tại huyện Đắk Song đã xảy ra năm vụ đục lỗ, đổ hóa chất khiến 938 cây thông bị bứt tử trên diện tích gần 2,4 ha. Tương tự, tại huyện Đắk G’long, từ năm 2015 đến tháng 9-2019 đã xảy ra 47 vụ phá rừng thông với diện tích hơn 18 ha và hơn 2.100 cây. Từ đầu năm đến nay, xảy ra 14 vụ phá rừng thông, khoan lỗ, đổ hóa chất làm chết 2.164 cây thông trên diện tích hơn 9,7 ha.

Theo đó, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 vụ phá rừng thông dọc quốc lộ 14 và quốc lộ 28 với hơn 3.000 cây thông bị bứt tử trên diện tích khoảng 12 ha.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xử lý sáu vụ, khắc phục hậu quả sáu vụ và đang xử lý bảy vụ. Cụ thể năm vụ ken cây, đục lỗ đổ hóa chất khiến hàng ngàn cây thông chết đã được chuyển cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Song điều tra, xử lý. Tương tự, tại Đắk G’long, Công an huyện này đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến đổ hóa chất làm chết thông.



Hàng trăm cây thông dọc quốc lộ 14 bị đầu độc chết khô. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Liên quan đến việc đổ hóa chất hủy họa rừng thông tại Đắk Song và Đắk G’long, Chi cục Kiểm lâm đã kiến nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an hai huyện nói trên đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ phá rừng, hủy hoại rừng thông trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm được cơ quan chức năng khác chuyển hồ sơ đến sớm được xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, xác minh làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đối tượng để xử lý các vụ phá rừng, hủy hoại rừng thông trái pháp luật đã phát hiện. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý (theo thẩm quyền) hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý các cá nhân chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ rừng, để xảy ra phá rừng trái pháp luật…

Không chỉ ở Đắk Nông, theo tìm hiểu của chúng tôi, ở Lâm Đồng cũng xảy ra tình trạng rừng thông bị kẻ xấu đầu độc. Vừa qua, công an đã bắt một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra.