Thực hư 3 chiếc xe cùng khoe biển số 666.66

Ngày 5-3, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về giấy hẹn của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An hẹn đăng ký mới BKS 37A-666.66 cho xe con hiệu Mecrdes- Benz GLC250 của anh Nguyễn Đình A. (38 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An).



Hình ảnh xe Vinfast mang BKS 37A-666.66 xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo giấy hẹn ngày 5-3, đội đăng ký xe Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận hồ sơ về việc đăng ký mới BKS 37A-666.66 cho xe của anh A. và hẹn sau hai ngày đến nhận kết quả.

Nhiều người trầm trồ, khen chủ xe đã bốc được biển số ngũ quý 666.66 đẹp.

Tuy nhiên, trước đó, một số diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh xe hơi hiệu Honda và xe Vinfast cùng mang mang BKS 37A-666.66.



Hình ảnh xe Honda cũng mang BKS 37A-666.666

Trên một diễn đàn về ô tô ở Nghệ An, có người đăng thông tin: "Hoang mang thật các bác ạ, trong ba xe thì hai xe đã treo biển số, còn một xe đang trong giấy hẹn. Giờ chả biết xe nào biển số thật, xe nào biển số giả".



Giấy hẹn cấp BKS 37A-666.66 cho xe Mecrdes-benz GLC250

Trả lời báo chí, Đại tá Cao Minh Phượng, Trưởng phòng CSGT Công an Nghệ An, cho biết hình ảnh hai xe Honda và mà mạng xã hội đăng tải cùng mang BKS 37A-666.66 là biển số giả.

Bởi sáng 5-3, Đội đăng ký xe của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới cho Mecrdes-benz GLC250. Chủ chiếc xe Mecrdes GLC250 bấm ngẫu nhiên được biển số 37A-666.66.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, CSGT phát hiện những xe gắn biển số giả sẽ xử lý theo quy định.