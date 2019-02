Thưởng lớn cho công an phá vụ cướp ở trạm phu phí

Sáng 11-2, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần của Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá nhanh vụ án cướp tài sản tại Trạm thu phí đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.



Lãnh đạo tỉnh, Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Ban giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các tập thể được khen thưởng. Ảnh: CAĐN

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an đã trao số tiền 120 triệu đồng cho 12 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động; Công an các huyện: Thống Nhất, Cẩm Mỹ, thị xã Long Khánh thuộc Công an tỉnh Đồng Nai; Phòng 5 (thuộc Cục A06); Phòng 3, Phòng 6, Phòng 10 (thuộc Cục Cảnh sát hình sự); Cục Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai và ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã trao thưởng đột xuất cho 10 tập thể thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai cũng vì có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng điều tra, bắt hai nghi phạm cướp tài sản tại Trạm thu phí.



Dịp này, đại diện Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã tặng quà cho 10 tập thể của Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 7-2 (mùng 3 tết), tại Trạm thu phí cao tốc Dầu Giây- Long Thành (thuộc địa bàn xã Xuân Thanh, huyện Thống Nhất) xuất hiện hai người bịt mặt, đeo kính đen dùng súng và dao tấn công nhân viên cướp hơn 2,2 tỉ đồng trong két sắt chỉ trong vòng 6 phút rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nghiên cứu dấu vết và được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự đã bắt được Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định), Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ở Tiền Giang). Bước đầu, họ khai nhận hành vi cướp nói trên.

Hiện Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng về tội cướp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đến nay cũng đã thu giữ hơn 2,1 tỉ đồng.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.