Thưởng nóng nhiều đơn vị tham gia vụ bắt 1,1 tấn ma tuý

Chiều 20-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh-Phó giám đốc Công an TP.HCM…



Thưởng nóng cho ba đơn vị có thành tích xuất sắc trong triệt phá 1,1 tấn ma túy.

Tại đây, Ban thi đua khen thưởng Thành phố biểu dương và thưởng nóng cho ba tập thể có thành tích xuất sắc trong khám phá, phát hiện vụ tàng trữ, vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy.

Ba đơn vị gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP.HCM) và Đội Cảnh sát giao thông (Công an quận 5). Đây là ba tập thể đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phá án.

Trước đó, như PLO đã thông tin, vụ bắt ma túy trên xảy ra vào trưa 12-4, tại ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt - Võ Văn Kiệt (quận 5, TP.HCM). Qua camera giám sát giao thông, Đội CSGT công an quận 5 phát hiện một ô tô 7 chỗ 51A-432.83 và hai tô tô tải 51C-570.67, 60C-462.24 đỗ đấu đuôi để sang hàng hóa có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm.

Tổ Công tác kiểm tra, lập biên bản vi phạm với một xe tải, đồng thời phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an TP.HCM truy đuổi đến gần khu vực hầm Thủ Thiêm, chặn ô tô 7 chỗ và xe tải còn lại, đưa về trụ sở Đội CSGT Công an quận 5 để làm việc.

Qua kiểm tra sơ bộ, công an phát hiện trên xe tải có nhiều thùng giấy bên trong có loa di động nặng bất thường nên tạm giữ để kiểm tra.



Tang vật thu giữ. Ảnh CA.

Sáng 13-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp với nhiều đơn vị liên quan kiểm tra các xe trên, thu giữ hơn 600 kg ma túy ngụy trang trong các gói trà giấu trong loa thùng.

Khám xét bất ngờ những nơi liên quan, tổng cộng, công an thu được hơn 1,1 tấn Methamphetamine và gần 1 tấn Ketamine, bắt giữ ba người.

Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An làm rõ mối liên quan giữa các lô hàng (cùng nguồn và thủ đoạn cất giấu) mới phát hiện và thu giữ sau đó tại Nghệ An. Đồng thời làm rõ vai trò của một số người nước ngoài cũng như nơi sẽ nhận ma túy tái xuất.

