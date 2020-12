Thượng tá Huỳnh Trung Phong làm Trưởng Công an quận 6

Ngày 8-12, một nguồn tin cho biết, Bộ Công an vừa có quyết định về công tác cán bộ đối với Công an TP.HCM. Cụ thể là điều động Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM (PC08), giữ chức vụ Trưởng công an quận 6.



Cùng đó, điều động Trung tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng công an quận 4, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM.

Thượng tá Huỳnh Trung Phong năm nay 41 tuổi, được bổ nhiệm làm Trưởng phòng PC08 vào tháng 12-2016.

Trước đó, ông là Phó Trưởng phòng PC08. Ông Phong tốt nghiệp Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân vào tháng 12-2002.