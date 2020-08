Thủy điện Mã Đổ Sơn xả lũ không tác động nhiều đến Việt Nam

Chiều 21-8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình lũ lụt ở Trung Quốc, mưa lũ ở miền Bắc Việt Nam và lũ lụt trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.



Ông Nguyễn Đức Quang, Cục trưởng Cục Ứng phó và khắc phục sự cố thiên tai (Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&PTNT), cho biết do ảnh hưởng của bão số 4 và các đợt mưa lớn xảy ra từ ngày 16-8 đến nay, nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) xả lũ ngày 20-8, mực nước sông Thao tại Yên Bái đã lên trên báo động (BĐ) 3, tại Phú Thọ lên trên BĐ1; mực nước sông Hồng tại Hà Nội đang lên (13 giờ ngày 21-8 ở mức 5,72 m, dưới BĐ1); mực nước sông Văn Úc tại trạm thủy văn Trung Trang lên trên BĐ1 0,06 m; mực nước sông Trà Lý tại trạm thủy văn Quyết Chiến lên trên BĐ1 0,31 m.



Mưa lớn gây ngập lụt ở Trường Tiểu học Hồng Thái, TP Yên Bái. Ảnh: CTV

“Ngày 20-8, Trung Quốc đã xả lũ trên sông Hồng, cách biên giới khoảng 105 km. Tác động của đợt xả lũ này với phía Việt Nam không lớn nhưng khiến mực nước ở hạ du như Lào Cai trên BĐ1, Yên Bái xấp xỉ BĐ2” - ông Quang cho biết.

Ông Trần Công Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều (Tổng cục Phòng, chống thiên tai), cho biết trong những ngày mưa lũ vừa qua, hệ thống đê điều tại Phú Thọ và TP Hà Nội xảy ra một số sự cố, ảnh hưởng đến an toàn đê.

Đơn cử như tại Phú Thọ, ngày 19-8, xảy ra sự cố sạt mái đê phía đông ở K87+200, K95+100 tại đê tả Thao (Lâm Thao, Phú Thọ) với tổng chiều dài 50 m. Tại TP Hà Nội xảy ra sự cố sạt lở bờ sông đê hữu Hồng, huyện Ba Vì với cung sạt dài 257 m, sâu 1-1,5 m, làm nứt vỡ, sập công trình chăn nuôi của ba hộ dân…

Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến chín người chết và mất tích. Cũng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và dư chấn của động đất nên tại bản Sang (xã Mường Bú, huyện Mường La, Sơn La) xuất hiện các vết nứt lớn ở đường nội bản, dưới gầm sàn, sân nhà của nhiều hộ dân. Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang khẩn cấp di dời 19 hộ dân ở khu vực này đến nơi ở tạm để đảm bảo an toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong ngày 22-8, ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa 40-100 mm/24 giờ. Do có mưa lớn, mực nước trên các sông, suối khu vực thượng lưu sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại và xuất hiện đợt lũ.