Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ xuống hạ du 2.400 m3/giây

Sáng 29-10, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay đã đồng ý cho Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ tăng lưu lượng xả lũ xuống hạ du Phú Yên lên 2.600m3/s.



Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Trần Lý, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, thông tin hồ chứa nước nhà máy thủy điện này bắt đầu xả lũ xuống hạ du Phú Yên với lưu lượng 2.400 m3/giây từ lúc 9g ngày 29-10. Lưu lượng này tăng 400 m3/giây so với mức xả lúc 8g cùng ngày.



Theo ông Lý, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9, chiều và đêm 28-10, trên thượng nguồn lưu vực hồ chứa nước nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ có mưa to đến rất to.

Lưu lượng qua tràn thủy điện Đắk Srông 3B lên mức 3.100 m3/giây. Do đó, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ tăng nhanh. Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ xin tăng lưu lượng xả lũ từ 1.700 m3/giây lên 2.000- 2.600 m3/giây từ 8g ngày 29-10. Hiện nước từ thượng nguồn về hồ thủy điện Sông Ba Hạ ở mức 2.930 m3/giây, tăng 1.300 m3/giây so với lưu lượng nước về tối 28-10.