Tiệm cắt tóc ở TP.HCM có bị tạm dừng hoạt động?

Tại buổi họp báo trực tuyến về tình hình kinh tế-xã hội quý I-2020, chiều 24-4, trả lời câu hỏi liên quan đến các tiệm cắt tóc trên địa bàn TP, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định cắt tóc là nhu cầu thiết yếu chứ không phải là hoạt động làm đẹp nên không bị cấm hoạt động.



“Theo văn bản quyết định của UBND TP.HCM về những ngành nghề cần tạm dừng hoạt động thời gian này, các cơ sở làm đẹp cần dừng hoạt động. Dịch vụ cắt tóc không thuộc nhóm này mà thuộc nhóm những ngành nghề thiết yếu, không cần dừng hoạt động” - ông Hưng nói.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP.HCM cho biết trong thời gian bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn chuyển giao. Ngoài ra, từ ngày đầu cách ly xã hội 1-4 đến hết 30-4, Công an TP.HCM đã thực hiện đợt cao điểm về đảm bảo trật tự, phòng, chống tội phạm.