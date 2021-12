Ngày 2-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2021 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng cho biết nhìn tổng thể hiện nay cả nước đã kiểm soát được dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn được đảm bảo; xuất nhập khẩu tăng khá, trong đó xuất siêu trở lại; năng lượng, lương thực, thực phẩm ổn định; thị trường lao động được phục hồi; một số tồn đọng được xử lý tích cực…

Một số công trình trọng điểm được thúc đẩy, hoàn thiện, trong đó có tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa được giữ gìn, phát huy nhất là sau Hội nghị văn hóa toàn quốc; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại được mở rộng; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, tăng cường…



Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiên trì thực hiện Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhận định dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và dự báo còn diễn biến phức tạp hơn trước do nguy cơ xâm nhập biến chủng Omicron; số ca mắc và tử vong do COVID-19 có xu hướng tăng.

Kinh tế - xã hội vẫn tiềm ẩn bất ổn như nguy cơ lạm phát, nợ công, chứng khoán, bất động sản, giải ngân vốn đầu tư công; an ninh, quốc phòng còn nhiều thách thức…

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nắm chắc, dự báo tốt tình hình, đặc biệt là về dịch COVID-19; kiên trì thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết và triển khai tiêm vaccine an toàn, hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đến hết năm cơ bản tiêm đủ hai mũi cho người từ 18 tuổi trở lên; tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho trẻ em, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên; phải rà soát lại các quy trình và việc thực hiện trong quá trình tiêm chủng, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc.

Đặc biệt, tiếp tục nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch; người dân phải vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm công thức “5K+vaccine, thuốc điều trị+công nghệ+ý thức người dân+các biện pháp khác.”

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện xây dựng Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội để trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, trên nguyên tắc các mục tiêu phải sát với thực tế; hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, môi trường; hài hòa, hợp lý giữa công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ... Đặc biệt, kế hoạch phát triển phải căn cứ vào các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, trong đó có ba đột phá chiến lược.

Trong đó phải tìm ra động lực phát triển mới, ưu tiên hoàn thiện thể chế; tập trung cho chuyển đổi số; ứng phó biến đổi khí hậu; giữ môi trường đối ngoại hòa bình, ổn định chính trị để thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành… gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trong đó có phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.