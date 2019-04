Tiếp tục làm rõ nguồn gốc 700 kg ma túy đá để bên quốc lộ

Ngày 25-4, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc cho Ban chuyên án 319MT trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, phát hiện thu giữ 700 kg ma túy đá.



Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tặng hoa, biểu dương, chúc mừng và trao thưởng “nóng” 120 triệu đồng cho Ban chuyên án 319MT.



Ban chuyên án gồm các Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắt 3 nghi phạm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và thu giữ 700kg ma túy dạng đá vào ngày 17-4 bên quốc lộ 48B, gần cánh đồng muối (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu).

Theo thông báo của Bộ Công an, vụ ở Nghệ An nêu trên với các vụ ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh có cùng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các loa thùng di động. Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định, nghi phạm chính trong chuyên án là người Đài Loan.



Những chiếc loa được nhóm mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cất giấu ma túy đá bên trong.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu phát biểu, chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nguồn gốc số lượng 700kg ma túy đá bắt nguồn từ đâu.

“Không loại trừ số lượng ma túy này được chế tác ngay trong nước, vì thực tế vấn đề điều chế ma túy ở địa bàn Nghệ An đã xảy ra từ năm 2018 với số lượng lớn tại TP.Vinh”- Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói.

Như PLO đã đưa tin, thực hiện chuyên án VA – 319MT, ngày 17-4, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ 700 kg ma túy đá do nhóm Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) bỏ lại bên quốc lộ 48B. Công an đã bắt giữ Phú, Nguyễn Bảo Trung (23 tuổi, trú tại xã Hưng Đông, TP.Vinh) và Võ Sỹ Mạnh (36 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An).



Nguyễn Văn Phú.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định, “trùm” ở Đài Loan liên hệ và sang gặp, nhờ Phú thuê ô tô, kho chứa “hàng”. Phú đã đến huyện Quỳnh Lưu tìm gặp Nguyễn Thị Tâm (42 tuổi) để thuê kho chứa loa cất giấu ma túy bên trong. Khi biết bị điều tra, nhóm người Đài Loan bỏ trốn về nước và chỉ đạo Phú mang ma túy đi nơi khác. Phú đã thuê xe tải chở để bên đường, gần cánh đồng muối.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Phú về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Bảo Trung về tội không tố giác tội phạm; Võ Sỹ Mạnh về tội cưỡng đoạt tài sản và đã tiến hành truy nã quốc tế nghi phạm người Đài Loan.