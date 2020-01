Tiếp tục xử nghiêm khắc lái xe sử dụng rượu, bia

Xử phạt 2.673 trường hợp lái xe uống rượu, bia Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong sáu ngày (từ ngày 1 đến 6-1), CSGT toàn quốc kiểm tra 25.345 trường hợp tài xế vi phạm an toàn giao thông, phạt hơn 23 tỉ đồng, tước 3.590 giấy phép lái xe; riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn là 2.673 trường hợp. Đặc biệt, trong sáu ngày có 103 người chết do tai nạn giao thông, trung bình 17 người chết/ngày, thấp hơn bốn người so với con số 21 người chết/ngày do tai nạn giao thông trong năm 2019. "Dù cần một thời gian nữa để đánh giá toàn diện hơn nhưng đây chính là hiệu quả thực sự của quy định này…” - lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông khẳng định.