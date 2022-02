Rạng sáng 27-2, sau thời gian nỗ lực tìm kiếm suốt đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm hai thi thể là nạn nhân trong vụ lật ca nô vào chiều hôm trước tại biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam). Hai người được tìm thấy là chị Nguyên Thị Giản Đ. (24 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) và một bé trai sinh năm 2019 (cùng ngụ Hà Nội).



Trong nỗ lực tìm kiếm suốt đêm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể. Ảnh: HẢI HIẾU

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai người mất tích còn lại. Như vậy trong vụ lật ca nô đã xác định được 15 người tử vong. Trong sáng nay, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực đưa chiếc ca nô bị nạn đang mắc cạn trên cồn cát giữa biển vào bờ.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 26-2, ca nô chở 39 người (gồm 36 khách du lịch và ba thuyền viên) chạy từ xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP Hội An) vào đất liền. Khi còn cách bờ khoảng 1 km thì bị sóng lớn đánh vỡ mạn thuyền. Nước tràn vào nhanh khiến ca nô bị lật úp. Do ca nô kín mui nên nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Có 22 người thoát nạn sống sót do họ tự thoát ngoài được hoặc được cứu.