Tìm thấy thi thể 5/22 chiến sĩ sư đoàn 337 bị nạn ở Quảng Trị

Danh sách 22 quân nhân đoàn 337 gặp nạn ở Quảng Trị 1. Lê Hương Trà, sinh năm 1984; quê quán xã Tiên Diễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ: Lái xe. 2. Trần Văn Toàn, sinh năm 1983; quê quán xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Lái xe. 3. Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1984; quê quán xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Lái xe. 4. Lê Đức Thiện, sinh năm 1980; quê quán xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Chức vụ: Quản lý. 5. Trần Quốc Dũng, sinh năm 1984; quê quán xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ: Nuôi quân. 6. Lê Cao Cường, sinh năm 1983; quê quán xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Nhân viên xăng dầu. 7. Nguyễn Cao Cường, sinh năm 1977; quê quán xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ: Nhân viên bảo mật. 8. Nguyễn Cảnh Trung, sinh năm 1978; quê quán xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Chức Vụ: Nhân viên Văn thư. 9. Bùi Đình Toàn, sinh năm 1970; quê quán xã Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: Lái xe. 10 Ngô Bá Văn, sinh năm 1984; quê quán xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ: Nuôi quân. 11. Lê Văn Quế, sinh năm 1971; quê quán xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Chức vụ: CNHC 12. Lê Hải Đức, sinh năm 1989; quê quán xã Hà Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chức vụ: TL Doanh trại. 13. Phùng Thành Tùng, sinh năm 1979; quê quán xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Chức vụ: TL QLực. 14. Phạm Ngọc Quyết, sinh năm 1977; quê quán xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Chức vụ: TL Quân lực. 15. Cao Văn Thắng, sinh năm 1997; quê quán xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ: Chiến sỹ. 16. Lê Tuấn Anh, sinh năm 2000; quê quán xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Chức vụ: Chiến sỹ. 17. Nguyễn Anh Duy. Chức vụ: Chiến sỹ. 18. Phạm Văn Thái, sinh năm 2000; quê quán xã Hải Thành, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chức vụ: Chiến sỹ. 19. Hồ Văn Nguyên, sinh năm 1998; quê quan xã Hương Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Chức vụ: Chiến sỹ. 20. Lê Sỹ Liêu. Chức vụ: Chiến sỹ. 21. Lê Thế Lĩnh. Chức vụ: Chiến sỹ. 22. Nguyễn Quang Sơn. Chức vụ: Chiến sỹ.