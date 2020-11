Tìm thấy thi thể học sinh lớp 12 trên cánh đồng nước lũ

Khoảng hơn 9 giờ hôm nay (1-11), lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể em Phạm Văn Phúc (17 tuổi, học lớp 12, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) sau hai ngày bị nước lũ cuốn mất tích trên đồng.



Lực lượng chức năng và người dân ra đồng tìm kiếm học sinh mất tích.

Thi thể em Phúc được lực lượng bộ đội và công an tìm thấy trên cánh đồng nước lũ xã Nam Thanh- gần nơi em bị sa chân vào vùng nước xoáy.

Như đã đưa tin, khoảng hơn 10 giờ sáng 30-10, bố của em Phúc đi bệnh viện khám bệnh về nhà rồi hai cha con rủ nhau đi thả lưới trên đồng. Khi đi ra đồng xã Nam Thanh thì nước lũ đang lên, con đi trước, bố đi sau rồi hai cha con sa vào vùng nước sâu chảy xiết. Hai cha con bị nước cuốn, nhưng người cha may mắn thoát chết, còn con mất tích.

Liền đó, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, lực lượng công an xã, dân quân xã và cán bộ công chức xã cùng nhân dân dang dùng thuyền, ca nô quần thảo, tìm kiếm em Phúc trên cánh đồng nước lũ. Sáng 1-11, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An và Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) tiếp tục tăng cường lực lượng lên tìm kiếm em Phúc.



Thi thể em Phúc được tìm thấy trên cánh đồng nước lũ.

Sáng 1-11, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã xuống viếng thăm, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình người thân của bé Lê Thị Thanh Tâm (9 tuổi, học lớp 3, trú xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn)- bị đuối nước. Cuối chiều 31-10, cháu Tâm đi sang nhà bà nội để chơi. Sau đó, người thân không thấy cháu Tâm đâu nên tổ chức tìm kiếm rồi phát hiện cháu Tâm bị đuối nước tử vong dưới hố nước sau nhà.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TNKN Nghệ An cho biết, mưa lớn và hoàn lưu cơn bão số 9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An 7 người tử vong và mất tích. Trong đó, có 4 trẻ em. Hai người đang mất tích khi lao xuống lũ cứu người là anh Trần Côn Thế (25 tuổi, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Nguyễn Văn Quảng (26 tuổi, anh rể của anh Thế, trú xã Lĩnh Sơn).