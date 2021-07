Chiều 18-7, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có công văn hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh 14 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 00 giờ ngày 19-7.



Vũng Tàu kéo dài giãn cách hay không, tùy thực tế

Bà Rịa- Vũng Tàu là một trong các tỉnh phía Nam mà Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn, kiểm soát, dập dịch kịp thời.

Các huyện, thị, thành phố trong tỉnh thực hiện giãn cách từ 19-7 gồm: TP Bà Rịa, Thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức, Xuyên Mộc và Côn Đảo.

Riêng Vũng Tàu đã giãn cách xã hội từ 14-7 nên tỉnh giao địa phương này căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch báo cáo tỉnh quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như hiện nay hoặc kéo dài bằng thời gian giãn cách như các huyện, thị khác.

Tỉnh yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; Tuân thủ đúng yêu cầu 5K; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng…

Các ngành, hoạt động được phép hoạt động theo Chỉ thị 16 phải đảm bảo an toàn, phòng chống dịch.



Đường Hạ Long- Vũng Tàu vắng vẻ thời gian thực hiện giãn cách-Ảnh:TK

Tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân. Kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi…



Kịp thời đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Yêu cầu Sở Y tế phối hợp cùng các đơn vị, hỗ trợ các địa phương phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các “ổ dịch”…Khẩn trương phân bổ đầy đủ sinh phẩm, vật tư y tế, test kháng nguyên theo yêu cầu của các địa phương.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, các chốt kiểm soát phòng chống dịch, ngăn ngừa tội phạm trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Có kế hoạch, quy trình xử lý, quản lý công việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng công an và các chốt kiểm soát phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong lực lượng phòng chống dịch.

Sẽ xử lý kiên quyết người vi phạm Chỉ thị 16

Trao đổi với PLO, đại tá Nguyễn Văn Thời, phó giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết: Thực hiện quyết định giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, công an tỉnh đã chỉ đạo công an các cấp từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường nội ô trong thành phố, nông thôn; xử lý nghiêm các trường hợp ra khỏi nhà không tuân thủ 5K cũng như không có lý do chính đáng.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, đầu cơ, tăng giá; các cơ sở sản xuất kinh doanh bị hạn chế hoạt đoạt động để chống dịch nhưng vẫn vi phạm; xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng chống dịch, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân.

Đồng thời công an các cấp sẽ đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly, cơ sở cách ly tập trung.

Công an tỉnh kêu gọi mọi người dân trong tỉnh, thực hiện nghiêm túc các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chung tay phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.



CSGT điều phối xe tại chốt kiểm soát Quốc lộ 51-Ảnh:LM

Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao đổi thêm, lực lượng công an các địa phương mà chủ công là phòng CSGT tăng cường tối đa quân số tham gia công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại 3 tuyến quốc lộ 51, 55, 56 ra vào tỉnh khi thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ 19-7.

Ngoài ra tổ chức triển khai lực lượng kiểm soát gồm công an địa phương, phòng CSGT chốt tại các đường mòn lối mở tiếp giáp với Đồng Nai và Bình Thuận; phương án kiểm soát tại các bến thủy nội địa cũng đã được xây dựng, triển khai.



Với các xe vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận “luồng xanh” khi qua các chốt kiểm soát, lực lượng trực chốt sẽ tạo mọi điều kiện để hàng hóa lưu thông nhanh nhất.

Riêng trên Quốc lộ 51 do đặc thù làn đường chật chội, không có lối mở khác, lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn nên chưa bố trí được tuyến đường riêng cho xe có giấy chứng nhận “luồng xanh”. Các xe “luồng xanh” vẫn phải đi chung với các xe khác. Do đó khi đi qua chốt, nhận diện xe “luồng xanh” lực lượng trực tạo mọi điều kiện nhanh nhất để xe lưu thông.

Về giải pháp tối ưu vẫn là các địa phương tổ chức test nhanh cho lực lượng tài xế để tạo mọi điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa được nhanh chóng.

Thời gian qua tại các chốt kiểm soát thực hiện test nhanh phát hiện nhiều trường hợp người dân, tài xế dương tính COVID-19. Để đảm bảo an toàn tỉnh đã thực hiện ưu tiên chích ngừa cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Quá trình tiếp xúc phải thực hiện 5K và đồ bảo hộ, rửa tay khử khuẩn.