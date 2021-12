Chuẩn bị để nhân dân đón tết vui tươi, an toàn Cũng tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tập trung cao độ cho giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục hoàn thiện các thể chế chuẩn bị cho kỳ họp QH sắp tới; nỗ lực để đưa học sinh trở lại trường học một cách an toàn, hiệu quả; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt người dân, DN. “Thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các đối tượng yếu thế; chuẩn bị các điều kiện để nhân dân đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh…” - Thủ tướng nhấn mạnh. Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện trên nguyên tắc các mục tiêu phải sát với thực tế; hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, môi trường; hài hòa, hợp lý giữa công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ... Đặc biệt, kế hoạch phát triển phải căn cứ vào các nghị quyết của trung ương và QH, trong đó có ba đột phá chiến lược. Trong đó phải tìm ra động lực phát triển mới, ưu tiên hoàn thiện thể chế; tập trung cho chuyển đổi số; ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ môi trường đối ngoại hòa bình, ổn định chính trị để thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành… gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trong đó có phòng chống tham nhũng, tiêu cực.