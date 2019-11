Tổ cấp căn cước công dân giúp người khó khăn ở quận 9

Hơn một năm qua, đông đảo người dân ở nhiều nơi trên địa bàn quận 9 đã quá quen với hình ảnh: Một người dân đang ngồi trên xe lăn, nằm trên giường bệnh... Hai bên là hai cán bộ công an chia ra để căng tấm vải lên sau lưng người dân làm phông nền. Một anh công an khác kê máy tính trên bàn, ghế nhựa, nối dây vào máy ảnh để chụp ảnh chân dung người dân có nhu cầu làm căn cước công dân (CCCD).



Đó chính là hình ảnh của tổ cấp CCCD dành cho những trường hợp gặp khó khăn trên địa bàn quận 9.

Đến tận nhà làm CCCD, dân mừng rơn

Một buổi sáng tháng 10, chúng tôi theo chân tổ cấp CCCD gồm các cán bộ công an thuộc Đội Quản lý hành chính - trật tự xã hội (QLHC-TTXH Công an quận 9, TP.HCM) và Công an phường Tăng Nhơn Phú B đến nhà dân để cùng quan sát công việc của tổ.

Người đầu tiên trong danh sách 20 người được cấp thẻ tại nhà ngày hôm đó là cụ Hồ Thị Vẽ (80 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9).

Ngay khi có mặt, các chiến sĩ công an nhanh chóng bày biện máy ảnh, laptop, máy lấy dấu vân tay trên chiếc bàn, căng tạm tấm vải làm phông nền để chụp ảnh chân dung.

Vẻ mặt hồ hởi, bà Hồ Thị Liên (60 tuổi, con gái cụ Vẽ) vội chạy vào đẩy cụ Vẽ ra trên chiếc xe lăn, không quên cúi sát xuống giải thích: “Công an đến làm CCCD cho má nè, mình không phải mất công đi nữa”.

Cụ Vẽ bị tai biến rồi nằm một chỗ đã nhiều năm nay, di chuyển khó khăn. “Cả nhà tôi không định đưa má đi làm lại CCCD vì bất tiện quá. Mỗi lần đi là phải đi hai, ba người mới dìu bà đi được. Chưa kể bà cũng bị lẫn nhiều rồi, mọi thứ ăn uống, đi đứng hay tắm rửa con cái đều phải lo hết thì khó mà đi lên đó để làm thủ tục như bao người” - bà Liên nói.

Bẵng đi một thời gian, bà Liên nhận được thông báo của cảnh sát khu vực sẽ có người đến nhà để cấp CCCD cho cụ Vẽ. Sau 15 phút từ khi có mặt tại nhà, các cán bộ công an đã hoàn tất những công đoạn cuối của quy trình cấp CCCD. “Khi nào có thẻ thì cháu mang đến cho cụ nhé!” - một chiến sĩ công an nói với cụ Vẽ trước khi rời đi.

Từ lúc tổ cấp thẻ đến, gương mặt bà Liên lúc nào cũng vui tươi. “Tôi thấy rất phấn khởi và cám ơn các anh nhiều lắm. Mấy anh không đến thì chắc đến lúc bà đi cũng không có CCCD luôn đó” - bà Liên nói.

Tiếp tục đi đến nhà của một người dân gần đó, khi nghe người nhà báo cụ không có ở nhà, phải chờ thì một chiến sĩ công an nhẹ nhàng: “Chị cứ từ từ đưa bà về đây cẩn thận, tụi em chờ được”.



Chiến sĩ công an thuộc Đội Cảnh sát QLHC-TTXH Công an quận 9 cùng với Công an phường Tăng Nhơn Phú B đến tận nhà người dân để làm thủ tục cấp CCCD cho người già. Ảnh: THANH TUYỀN

Để dân đi lại khó khăn không đành

Nói về hoạt động của tổ, Trung tá Nguyễn Thị Hồng Châu, Đội trưởng Đội QLHC-TTXH Công an quận 9, chia sẻ ý tưởng này được các cán bộ, chiến sĩ của đội ấp ủ thực hiện từ năm 2017. “Nhưng lúc đó chưa có đủ điều kiện về máy móc nên chưa thể bắt tay làm. Đến tháng 5-2018, khi đã có đủ cơ sở vật chất thì các cán bộ của đội quyết tâm làm để phục vụ tốt nhất cho người dân” - Trung tá Châu nói.

Trung tá Châu cho biết quận 9 là địa bàn có số lượng dân nhập cư đông, nhu cầu đổi hoặc cấp mới CCCD nhiều. Trong khi đó, nhiều phường như Long Bình, Long Phước, Phú Hữu… ở xa trung tâm quận nên việc đi lại làm CCCD khó khăn, nhất là với những người tuổi cao, người bị bệnh không đi lại được. Trước đây quận cũng đến nhà người dân cấp CCCD nhưng thiếu máy móc, phải mượn từ Phòng Cảnh sát QLHC-TTXH (Công an TP.HCM) nên chỉ giải quyết được phần nhỏ nhu cầu của người dân.

Từ khi được lãnh đạo Công an quận 9 trang bị máy cấp CCCD lưu động thì cả đội lên kế hoạch, kết nối với cảnh sát khu vực (CSKV) để nắm được nhu cầu người dân, chủ động tìm đến để làm.

1.000 là số CCCD được Đội QLHC-TTXH (Công an quận 9, TP.HCM) đến tận nhà cấp cho người già, người mù, người bệnh tâm thần, người bệnh nằm tại nhà từ tháng 5-2018 đến nay.

“Chúng tôi hướng đến những đối tượng là người mù, người già, người bệnh tật, tâm thần… vì hiểu được những cực nhọc của họ. Nhiều khi thấy các cụ ở những phường xa xôi phải nhờ con cháu đưa đi, đến nơi thì trời nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại thấy thương lắm. Cũng có người bị tâm thần, người nhà thì họ ngại khi phải đưa đến trụ sở công an quận để làm vì tâm lý không muốn ai biết họ có người thân bị như thế… Tất cả điều đó khiến chúng tôi trăn trở nhiều, phải nỗ lực để phục vụ tốt hơn cho người dân” - Trung tá Châu chia sẻ.

Để có được kết quả giải quyết nhanh cho người dân, cán bộ công an đã phải hoàn tất khâu hồ sơ kê khai, kiểm tra hồ sơ đã được chuẩn bị trước đó. Đầu tiên CSKV rà soát nhu cầu trên địa bàn mình phụ trách. Khi xác định người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không đủ sức khỏe, bệnh nặng… có nhu cầu đổi CMND sang CCCD hoặc cấp lại CCCD thì CSKV sẽ hướng dẫn người dân điền vào tờ khai.

Cũng có trường hợp các cụ chỉ có năm sinh mà không có ngày tháng, cả đội cũng tự kết nối với UBND phường để trích lục hồ sơ, bổ sung cho các cụ luôn để gia đình không phải mất công. Có khi đến làm cho các cụ nhưng con cháu trong nhà chưa có thẻ hay chưa được cấp mới thì các chiến sĩ công an cũng làm luôn chứ không nề hà.

“Làm gì thì làm, chúng tôi vẫn tâm nguyện là cố gắng không để người dân tụt lại phía sau” - Trung tá Châu nói.