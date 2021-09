Mong TP sớm bình an trở lại Anh Hoàng Phương Sinh, thành viên tổ cấp cứu cộng đồng, cho biết gia đình anh vào TP.HCM sinh sống đã gần 30 năm. “Chúng tôi xác định giúp được ai thì giúp nhưng thực tế cũng không thể giúp hết. Do đó, chúng tôi chỉ tâm niệm là cố gắng làm sao để TP được bình an trở lại. Mọi người cùng giúp đỡ, chia sẻ cho nhau trong lúc khó khăn này” - anh Sinh tâm sự và cho hay sau mỗi chuyến xe chở đi cấp cứu, anh đều xin số điện thoại của người nhà để đón về khi lành bệnh. Còn anh Nguyễn Văn Khánh, học viên năm thứ sáu của Học viện Quân y vừa được tăng cường thêm cho Trạm y tế lưu động phường 7, cho biết bệnh nhân hôm nay của anh là một người đàn ông trung niên có biểu hiện ho nhiều, sốt nhưng đã kiểm soát được triệu chứng sốt, chỉ còn ho. Phía gia đình không thể đi mua thuốc ho được nên trạm y tế lưu động đã cấp thuốc ho và kết hợp với tổ cấp cứu cộng đồng của phường nhanh chóng giao thuốc tận nơi cho người dân. “Bởi mấy anh trong tổ này nắm rõ địa hình nên sẽ nhanh chóng giao tận nơi cho người dân bất kể ngày nắng hay đêm mưa” - anh Khánh chia sẻ.