Tổ chức đón người dân để kiểm soát được dịch tễ Theo ông Trần Hữu Thế, hiện nay có rất nhiều người tại TP.HCM có nguyện vọng về quê do TP.HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 15-9. Nếu không tổ chức cho người dân về nhanh nhất có thể, người dân tự tìm cách về, nguy hiểm rình rập dọc đường, không kiểm soát được dịch tễ, nguy cơ cực kỳ lớn. “Việc tổ chức đưa người dân đang gặp khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê dù có tốn kém chi phí nhưng vừa giúp bà con trở về an toàn, vừa có thể kiểm soát được dịch tễ. Khi bà con về quê, tỉnh tổ chức xét nghiệm, cách ly tập trung, sau đó họ sẽ thành những người an toàn về dịch” - ông Thế nói. Hiện tỉnh Phú Yên thực hiện đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam về quê mỗi tuần ba đợt vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, mỗi đợt 25 xe với khoảng 600 người. Những người được tỉnh đón về phải cách ly y tế tập trung bảy ngày, xét nghiệm PCR hai lần âm tính rồi sẽ được về nhà tự cách ly. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm của người dân đều được tỉnh Phú Yên hỗ trợ.