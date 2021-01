Tổ chức khủng bố 'Triều đại Việt' gây nhiều vụ nổ

Theo thông báo của Bộ Công an, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, cơ quan này chính thức thông báo tổ chức “Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố.

Hoạt động khủng bố chống chính quyền nhân dân

Tổ chức này do nhóm người nguyên là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thành lập tháng 1-2018, trụ sở đặt tại Canada.

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức này đã lôi kéo, hoạt động khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Cụ thể, Ngô Văn Hoàng Hùng (thường gọi là Ngô Hùng) từng bị tòa án phạt tử hình (sau giảm còn chung thân) về tội âm mưu lật đổ chính quyền vào năm 1979.





Từ trái sang: Ngô Văn Hoàng Hùng, Ngô Mạnh Cương, Trần Thanh Đình, Huỳnh Thanh Hoàng và hình ảnh vụ khủng bố tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Ảnh: BỘ CÔNG AN



Sau khi vượt biên ra nước ngoài, định cư ở Canada, Hùng câu kết, móc nối với các đối tượng phản động khác thành lập tổ chức “Triều đại Việt”, thường xuyên sử dụng mạng xã hội để lôi kéo nhiều người trong nước tham gia, trong đó có bị cáo Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, trú xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Hùng hứa hẹn phong cho Khanh chức “chuẩn tướng”, tỉnh trưởng Đồng Nai và chuyển tổng cộng hơn 150 triệu đồng cho Khanh để hoạt động chống phá chính quyền, trong đó có vụ gây nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Sau khi nhận tiền, Khanh mua thuốc nổ, kíp nổ của một người ở Đắk Nông và giao cho Dương Bá Giang (sinh năm 1971, trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để chế tạo 10 quả nổ, kích nổ bằng điều khiển từ xa.

Tối 16-6-2018, Khanh giao cho Nguyễn Xuân Phương (thành viên tổ chức) một trái nổ để gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Do sợ bị phát hiện, Phương đã ném bỏ trái nổ xuống sông.

Tiếp đến, từ chỉ đạo của Khanh, Giang đưa hai trái nổ cho Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1996, thường trú phường 14, quận Tân Bình) và Dương Khắc Minh (sinh năm 1993, trú xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) và hướng dẫn cách kích nổ.

Chiều 20-6-2018, Nam và Minh giấu hai quả nổ trong ba lô và hộp quà tới trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình gây nổ.

Khi tới nơi, Nam vào trụ sở công an phường vờ làm thủ tục hành chính, đặt ba lô ở ghế tiếp dân và hộp quà ở khu vực để xe.

Sau đó, Nam ra ngoài dùng điều khiển từ xa kích nổ lần lượt hai quả bom rồi cùng Minh lên xe máy tẩu thoát về Đồng Nai gặp Khanh, Giang báo lại vụ việc...

Hậu quả của vụ nổ là làm hai cán bộ chiến sĩ công an phường bị thương, hư hại trụ sở công an.

Đi ngược lợi ích nhân dân, đất nước

Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từ nước ngoài, Ngô Văn Hoàng Hùng tổ chức lôi kéo Nguyễn Minh Tấn (sinh năm 1978 tại Hậu Giang) tham gia tổ chức “Triều đại Việt” và được giao nhiệm vụ phát triển lực lượng tại khu vực này. Hùng tự phong cho Tấn là “tư lệnh Quân khu 4” và chỉ đạo các hoạt động khủng bố tại đây.

Từ nước ngoài, Hùng chỉ đạo Tấn gặp Khanh để nhận “quà” là các quả nổ. Sau đó, Tấn và Phạm Trần Phong Vũ (sinh năm 1982, trú Kiên Giang) cùng nhau đi gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang.

Rạng sáng 5-7-2018, Tấn chở Vũ đến Công an tỉnh Hậu Giang và Vũ đặt trái nổ ở ghế nhựa nằm trong khuôn viên trụ sở công an tỉnh, Tấn ở ngoài cảnh giới và quay phim.

Tấn còn giao cho Hứa Hoàng Anh (ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) gây nổ ở trụ sở Công an tỉnh Kiên Giang. Thế nhưng vì sợ, người này cho nổ ở một trụ điện.

Các vụ khủng bố trên sau đó đều bị công an truy bắt và kết quả là tháng 9-2020, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Khanh cùng 19 đồng phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Trong đó, Khanh bị phạt 24 năm tù, các đồng phạm còn lại nhận mức án từ hai năm sáu tháng tù đến 18 năm tù.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến tài sản nhà nước và sức khỏe, tính mạng người khác, xem thường pháp luật, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân, đi ngược với lợi ích của đất nước.

Bộ Công an khẳng định: “Triều đại Việt” là tổ chức khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Triều đại Việt”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Triều đại Việt” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Triều đại Việt”… là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phương châm tổ chức khủng bố là giết sạch, cướp sạch... Trang web và các kênh truyền thông của tổ chức này gồm: “Triều đại Việt”, “Free Bibet”, “Hoàng Kỳ”, “Giải độc chính trị”, “Việt Nam today”, “Việt tự do”, “Radio tiếng nói quốc dân”, “Phung Nguyen”, “Scott Huynh”, “Jeffrey Thai”, “Tin tức hàng ngày TV24”. Phương thức hoạt động của tổ chức này: Bạo động vũ trang với phương châm “đốt sạch”, “giết sạch”, “phá sạch”, “cướp sạch”; hỗ trợ tiền, chỉ đạo số cơ sở trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại; kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền. Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt” đã gửi hàng chục ngàn USD, hàng trăm triệu đồng cho số người trong nước mua sắm vũ khí, chế tạo bom, mìn, may cờ, in truyền đơn, khẩu hiệu phản động.